Na to czekali fani Ricka i Morty’ego. Powstanie drugi serial The Vindicators

Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot oraz Noob Noob to skład, który możecie pamiętać z jednego z odcinków „Ricka i Morty’ego”, gdy dwójka głównych bohaterów połączyła siły z superbohaterami. Wtedy tylko Supernova zdołała uciec, a Noob Noobowi darowano życie w głównej kwaterze zespołu.

The Vindicators – spin off Ricka i Morty’ego

Nie będzie to jednak typowy serial, który miałby potrwać wiele lat, bo Adult Swim zakłada, że będzie to internetowa seria z określoną z góry liczbą odcinków. Należy więc uznać, że będzie to dość typowy spin-off, który trafi do Sieci i będzie minimalnie rozbudowywać znane nam uniwersum, ale najprawdopodobniej nie za wiele w nim namiesza. Można spodziewać się, że wydarzenia w nowej serii będą rozgrywać się przed tym, co zobaczyliśmy w „Ricku i Mortym”, jako że czasy świetności The Vindicators przypadają właśnie na ten okres.

Na fali popularności serialu „Rick i Morty” powstały też komiksy, a Adult Swim zapowiedziało wyprodukowanie kilkudziesięciu nowych odcinków, które trafią na antenę. Co ciekawe, nowe sezony będą liczyć różną liczbę odcinków, a plany Adult Swim nie zostały konkretnie przedstawione. Wiemy, że 20 czerwca zadebiutuje pierwszy odcinek 5. sezonu, a następne będą emitowane w cotygodniowych odstępach. Na więcej informacji w tej kwestii przyjdzie nam jeszcze poczekać, a zdecydowanie warto śledzić te wieści, ponieważ…

Wszystkie sezony Ricka i Morty’ego w Polsce na HBO GO

Rick i Morty trafią wkrótce na platformę HBO w Polsce, po tym jak w ręce konglomeratu należącego do AT&T trafiło między innymi Adult Swim. Pomimo tego, że w wielu miejscach na świecie, w tym w Polsce, „Rick i Morty” byli dostępni na Netfliksie, to HBO powoli odzyskuje prawa nie tylko do tego serialu, ale wielu innych.

Dumnie podana kilka tygodni temu informacja głosi, że od 21 czerwca w HBO GO będzie można oglądać nowy sezon, a także wszystkie poprzednie od pierwszego do czwartego. To bardzo dobre wieści, ponieważ wcześniej polscy widzowie byli zmuszeni czekać na debiut nowych odcinków online kilka tygodni lub wręcz miesięcy, ponieważ musiał nastąpić koniec w emisji seriali w telewizji w USA, by część nowych epizodów zawitała do Sieci.