The Sims 4 dodatkami i modyfikacjami stoi

Jak się gra w Simsy wie chyba każdy. Symulator życia zdobył przez lata ogromną popularność na całym świecie. Nic dziwnego, że w międzyczasie pojawiło się tak wiele produkcji sygnowanych tym tytułem. The Sims 4 wyszło we wrześniu 2014 roku. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle czasu! Tuż po premierze w sieci pojawiły się głosy fanów, którzy, niestety, w sporej części byli oburzeni tym, co dostali. Najnowsza część cyklu wydawała się wielkim krokiem wstecz. Zrezygnowano z otwartego otoczenia, po którym można było przemieszczać się bez ekranów ładowania. To jednak można było łatwo wytłumaczyć. Twórcy mogli chcieć postawić na lepszą optymalizację, starali się, aby ich gra chodziła dobrze nawet na gorszych sprzętach. Jak jednak wytłumaczyć brak małych dzieci, które w grze są obecne od części drugiej? I jak nie zauważyć nieobecności basenów, które zasłynęły chociażby z możliwości topienia Simsów? Baseny pojawiły się już w części pierwszej cyklu. Z gry pozbyto się wielu elementów, które można byłoby uznać za oczywiste (na przykład zmywarek), aby wprowadzić je potem w aktualizacjach lub płatnych dodatkach. Z czasem twórcy zaczęli choć w pewnym stopniu słuchać głosów fanów, poprawili część swoich błędów, starając się przypodobać graczom. Niesmak jednak pozostał. The Sims 4 dostępne jest na komputery z systemem Windows oraz macOS a także na PlayStation 4 i Xbox One.

Dodatki do Sims 4 powstają jak grzyby po deszczu

Simsy dodatkami stoją. Wiemy to od pierwszej części. Każda kolejna odsłona cyklu przynosiła ich ze sobą coraz to więcej. W chwili, w której piszę tekst na rynku pojawiło się 8 dużych dodatków, 8 pakietów rozgrywki i 16 pakietów akcesoriów. Zgromadzenie wszystkiego to rzecz jasna nie lada wydatek. Pakiety akcesoriów zawierają dodatkowe przedmioty takie jak meble czy ubrania dla Simsów. W pakietach rozgrywki pojawiają się nowe aktywności dla Simsów np. odwiedzanie restauracji (The Sims 4: Zjedzmy na mieście), tworzenie wampirów (The Sims 4: Wampiry) czy czarowanie (The Sims 4: Kraina Magii). Największymi rozszerzeniami są tradycyjne dodatki. The Sims 4: Witaj w pracy wprowadziło możliwość prowadzenia własnego biznesu oraz dodało kilka interaktywnych profesji. The Sims 4: Spotkajmy się dodało możliwość tworzenia klubów czy nowych imprez. The Sims 4: Miejskie życie to możliwość mieszkania w apartamentach oraz korzystania z wielkomiejskich aktywności. The Sims 4: Psy i koty oprócz tytułowych zwierzaków dodało profesję weterynarza. The Sims 4: Cztery pory roku to oczywiście zmienne warunki pogodowe, The Sims 4: Zostań gwiazdą to przemysł rozrywkowy i szansa dla Sima na stanie się sławnym. The Sims 4: Wyspiarskie życie wprowadziło życie na tropikalnej wyspie i syreny, a The Sims 4: Uniwersytet pozwoliło pójść Simom na studia. Wszystkie z tych dodatków w jakiś sposób pojawiły się już w poprzednich częściach. Twórcy zapewniają, że na graczy czekają kolejne pakiety i dodatki.

Sims 4: społeczność ma znaczenie

Na The Sims 4 ogromny wpływ ma społeczność. Biblioteka, dostępna z poziomu gry, to wielki zbiór Simów i budynków stworzonych przez graczy, które bez problemu może ściągnąć i wykorzystać każdy zainteresowany. Oprócz tego dostępna jest również cała masa modów. Społeczność tworzy zarówno całkiem nowe obiekty jak i modyfikuje rozgrywkę, naprawiając błędy twórców, ale i wprowadzając usprawnienia na zasadzie własnych kaprysów. Poniżej przedstawiamy kilka bardzo ciekawych modów dostępnych do pobrania dla każdego. Po więcej zapraszamy na Mod The Sims.

Dodatkowe kariery – Mody z dodatkowymi zawodami dla naszych Simów. W tej kategorii znajduje się cała masa nowych zawodów dla dorosłych i nastolatków. Spodobają się każdemu, kto narzeka na zbyt mały wybór w oryginalnej grze.

Emotional Inertia – Modyfikuje nastroje Simów, czyniąc je bardziej odpornymi na zmiany oraz wydłużając ich działanie. Dzięki temu Simy są bardziej stabilne, a nie zmienne jak nieprzewidywalnykalejdoskop.

Gender Preference Set – Każdy Sim z założenia jest panseksualny. Ten mod pozwala ustalić konkretną orientację dla Sima, aby przez naszą nieuwagę nie zaczął układać sobie życia z kimś, kogo dla niego nie wybraliśmy.

Have Some Personality Please! – Modyfikuje sposób działania osobowości Sima, sprawiając, że wybrane cechy mają jeszcze większe znaczenie, mocniej wpływają na to, co Sim robi.

MC Command Center – Ogromny mod, zbierający w sobie masę mniejszych. Pozwala umieszczać na „czarnej liście” konkretne obiekty, przejmować kontrole nad NPC, modyfikować postęp fabuły, wpływać na simowe bara-bara i wiele, wiele innych.

Normal & More Polish Names! – Mod zwierający pakiet dodatkowych polskich imion i nazwisk dla Simów oraz ich zwierzaków, aby uwiarygodnić rozgrywkę przepełnioną dziwnymi i „nienaturalnymi” nazwiskami wygerowanymi przez samą grę.

Risky Woohoo & Try For Baby Chances – Modyfikuje współczynniki związane z bara-bara, czyniąc je chociażby bardziej podatnym na wpadki związane z nieplanowaną ciążą.

Subject Homework – Mod pozwala na zmianę zadań domowych. Dzięki niemu młodzi Simowie nie tylko poprawiają sobie oceny, odrabiając lekcje, ale i rozwijają swoje umiejętności.

Sims 4 – czy to wreszcie grywalny tytuł?