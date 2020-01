Też pokazujecie przypadkowym ludziom w komunikacji miejskiej wrażliwe dane na smartfonach?

Wspominałem kiedyś że lubię podglądać co tam ludzie wyprawiają na swoich smartfonach — ale nawyk ten wziął się z chęci sprawdzenia z jakich aplikacji korzystają i w jakie mobilki się zagrywają (co najczęściej czynię jednak w podróży). Nigdy nie interesowała mnie treść prowadzonych na Messengerze czy WhatsAppie rozmów. Widząc komunikator z czystej przyzwoitości odwracam wzrok. To samo zresztą tyczy się maili. Ale przeglądanie społecznościówek i aplikacji randkowych to dopiero początek. Kilka przystanków dalej widzę kogoś kto wystawia ofertę w popularnym serwisie z ogłoszeniami (mam nadzieję że uda się szybko sprzedać narty ;) wraz z pakietem danych kontaktowych. To znowu ktoś pokazuje swoje hasło do serwisu gdzie zaraz się loguje (miło że przetrzymywane w agregatorze haseł, mniej miło że przed skopiowaniem je odsłania). Migają mi też aplikacje bankowe, gdzie przecież danych nie brakuje. Cieszę się też, że udało się miłej Pani zamówić dodatkową kartę sim (swoją drogą, strasznie wysoki ten rachunek)! I im dłużej zerkałem (zerkałem, nie wpatrywałem) na ekrany przypadkowych ludzi, tym bardziej uderzało mnie to, że tak bezstresowo załatwiają te wszystkie sprawy, nie zważając na to, że miejscami wystawiają na pokaz, co by nie mówić, bardzo wrażliwe dane. Nagle okazuje się, że nie trzeba być jakimś specjalnym stalkerem, by poznać imię i nazwisko pasażera — w końcu po dodaniu komentarza na Facebooku można podejrzeć te dane bez problemu.