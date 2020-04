Testujemy internet mobilny w Premium Mobile

Dostęp do internetu to dziś konieczność, tym bardziej, że od kilku tygodni siedzimy zamknięci w domach. Nie każdy ma jednak możliwość podpięcia się do sieci kablem. Ale jest rozwiązanie – internet LTE. Sprawdziliśmy jak działa domowy internet mobilny w Premium Mobile.

Sami doskonale wiecie, że internet stał się naszą codziennością. W zasadzie wszystko da się dzięki niemu zrobić szybciej, łatwiej i wygodniej – oglądać seriale, rozmawiać ze znajomymi lub robić zakupy. Nieoceniona jest również możliwość pracy zdalnej, tak ważna szczególnie w dzisiejszych czasach. Podłączenie do sieci nie musi wcale wiązać się z łączem stacjonarnym. LTE działa dziś na tyle szybko i stabilnie, że jest w stanie dostarczyć nam sensowny dostęp do sieci.

Premium Mobile nie jest znaną, globalną marką, ale działając w oparciu o sieć Plusa, ma ciekawą ofertę internetu mobilnego z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy. Postanowiłem zamówić ten pakiet, byście mogli zobaczyć proces zakupu i sposób działania usługi.

Pakiety internetu mobilnego w Premium Mobile sprawdzicie tutaj.

W materiale wideo zobaczycie jak wypełniam formularz zgłoszeniowy i podpisuję umowę z operatorem, nie ruszając się przy tym z domu. Wyjaśnię też jak skonfigurować usługę i przeprowadzę bojowe testy internetu Premium Mobile w dzień i w nocy.

Jak sami widzicie proces zamawiania i aktywacji usługi przebiegł bardzo szybko. Do tego dochodzi dobry zasięg sieci Plus oraz brak długoterminowego zobowiązania, a to na pewno jest dla wielu użytkowników bardzo ważne. Z Premium Mobile nie wiążą nas długie umowy – z pakietu możemy zrezygnować w dowolnym momencie, z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Myślę, że to dobre powody by zainteresować się tą ofertą.

Akcja partnerska.