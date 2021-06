[TEST] Komputer stacjonarny w obudowie laptopa – Hyperbook GTR

Hyperbook GTR – ekran

Matryca wyprodukowana przez AU Optronics oferuje odświeżanie 300 Hz co jest jej główną zaletą, szczególnie jeśli kupujecie komputer z myślą o grach. Pozostałe parametry nie są już tak imponujące, ale nadal jest to bardzo przyzwoity panel IPS pokrywający ponad 95% przestrzeni barwowej sRGB i oferujący kontrast 1200:1. Po kalibracji średni błąd wyświetlania kolorów też jest bardzo mały, więc można osiągnąć zadowalające wyniki. Jedyny poważniejszy mankament to maksymalna jasność, nieco ponad 300 nitów, w słoneczny dzień przydałoby się nieco więcej, ale przynajmniej cały panel jest podświetlony równomiernie.

Hyperbook GTR – wydajność

Przejdźmy jednak do tego po co wszyscy tutaj przyszli, czyli do testów wydajności. Na początek rzut oka na taktowania procesora. Przy obciążeniu jednego rdzenia zegar z łatwością przekracza 5 GHz i co więcej nie ma problemów z jego utrzymaniem na tym poziomie. Przy obciążeniu wszystkich ośmiu rdzeni taktowanie powoli spada i stabilizuje się w okolicach 3,8 GHz, co też jest świetnym wynikiem. Ciężko to porównywać, ale Ryzen 5900HX w notebooku ASUS ROG Strix Scar 17 pod obciążeniem wszystkich rdzeni miał tylko około 3 GHz.

Problem Intela polega tylko na tym, że nawet z niższym taktowaniem, ten Ryzen oferuje niemal identyczną wydajność. W wielu testach oba układy idą łeb w łeb. Częściej można zobaczyć przewagę Core i9 w testach jednowątkowych, gdzie do głosu dochodzi wyższe taktowanie. Tutaj duże znaczenie ma rewelacyjny (choć dosyć głośny) system chłodzenia.

PCMark 10 to nokaut, ale tutaj poza procesorem duże znaczenie ma też topowy dysk SSD – Samsung 980 Pro z interfejsem PCIe 4.0.

Wydajność w grach

Mocniejszego układu graficznego dla komputerów przenośnych nie ma. GeForce RTX 3080 Laptop posiada aż 16 GB wbudowanej pamięci GDDR6, 6144 rdzenie CUDA i wydajność, którą limituje tylko ograniczenie termiczne na poziomie 165 W.

Wyniki są raczej zgodne z oczekiwaniami, w 3DMarku większe znaczenie ma GPU niż CPU.

W grach jest więcej niż dobrze, wyniki w Wiedźminie i Control przedstawiają się bardzo okazale i wyraźnie lepiej niż we wspominanym ASUSie. Wygląda na to, że szybszy procesor i bardziej rozbudowany system chłodzenia robią różnicę. Wystarczy spojrzeć na taktowanie GPU (wyższe o ponad 100 MHz w przypadku Hyperbooka) oraz temperatury, zarówno procesora jak i układu graficznego (71 stopni vs 63 stopnie).

W grach przekłada się to na następujące wyniki:

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 179 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS Off, RTX Off) – 143 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS On, RTX Off) – 202 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS Off, RTX On) – 87 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS On, RTX On) – 138 kl/s

Rezultaty są nieco lepsze niż w ROG Strix Scar 17, więc Hyperbooka GTR bez wątpienia można ogłosić najmocniejszym notebookiem jaki testowaliśmy.

Dysk SSD

Jak już wspominałem Hyperbook GTR w naszej testowej konfiguracji został wyposażony w Samsunga 980 Pro, który teoretycznie (i praktycznie jak widać poniżej) osiąga 7000 MB/s przy odczycie i 5000 MB/s przy zapisie. To obecnie jeden z najszybszych jeśli nie najszybszy dysk SSD dostępny na rynku.

Hyperbook GTR – bateria

Jak już wspominałem bateria o pojemności 97 Wh służy bardziej jako awaryjny zasilacz, który teoretycznie pozwala na około 4h pracy bez gniazdka. To jednak bardzo szybko weryfikuje życie, a w praktyce trudno jest dobić do 3 godzin. Przy oglądaniu filmu było to niespełna 2 godziny, a pod maksymalnym obciążeniem energia znika w oczach.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 2h 29 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 1h 57 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 47 minut

Hyperbook GTR – temperatury, hałas, pobór energii

Jeśli chodzi o temperatury to pomimo bardzo mocnych podzespołów nie ma tutaj na co narzekać. Radiatory są sporych rozmiarów i w połączeniu z dwoma wentylatorami spisują się znakomicie. Utrzymują temperatury w ryzach nawet pod dużym obciążeniem. Procesor osiągnął maksymalnie 83 stopnie Celsjusza, podczas gdy układ graficzny 69 stopni. To wartości znacznie poniżej maksymalnych i bardzo bezpieczne dla obu układów. Niestety okupione jest to sporym hałasem, to główna wada w stosunku do typowego komputera stacjonarnego, w którym można zastosować większe i cichsze systemu chłodzenia. Jeśli chcecie pograć to lepiej to zrobić w słuchawkach.

Jeśli zaś chodzi o pobór energii to zgodnie z oczekiwaniami jest on całkiem spory. W spoczynku komputer pobiera około 50-55 W, pod obciążeniem CPU jest to około 225 W, a gdy zagramy sobie w jakąś grę to pobór z gniazdka potrafi przekroczyć 260 W. Jeden zasilacz 240 W byłby zatem za słaby, stąd konieczność zastosowania dwóch.

Hyperbook GTR – podsumowanie

Hyperbook GTR to bez wątpienia komputer bez kompromisów jeśli chodzi o wydajność. Polski producent przykłada dużą uwagę do składania swoich kadłubków i oferuje sprzęt z najwyższej półki wydajnościowej, wykorzystując procesory przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Układ graficzny to nadal wersja laptopowa, ale lepszego GPU i tak nie znajdziecie w żadnym innym notebooku. Niestety stosowanie komponentów desktopowych ma też swoje minusy w postaci sporego zużycia energii i rozbudowanego układu chłodzenia, a to przekłada się na rozmiary i wagę. Owszem, Hyperbooka GTR można przenieść z miejsca na miejsca łatwiej niż komputer stacjonarny, ale w podróż bym go raczej nie zabrał ;-).

Trudno mi określić grupę docelową dla tego typu sprzętu, pewnie znajdą się osoby, które potrzebują dużej wydajności w kompaktowej formie, ale wydaje mi się, że w tym wypadku muszą bardzo dużo poświęcić. Porównywałem w tym tekście Hyperbooka GTR do ASUSa Strix Scar z procesorem AMD i różnica w wydajności owszem występuje, ale nie jest dramatycznie duża (~10%), a mimo wszystko ten drugi notebook jest o połowę lżejszy i co za tym idzie bardziej mobilny. W takiej sytuacji trudno byłoby mi sobie uzasadnić wybór Hyperbooka, ale nie zaryzykuje stwierdzenia, że każdy podjąłby taką samą decyzję. Skoro takie komputer powstają, to muszą być też chętni na ich zakup i jestem pewny, że nikt nie będzie tego żałował.

Hyperbook GTR

Orientacyjna cena: ~17500 PLN

+ wydajny procesor Intel Core i9-11900K

+ najwydajniejszy układ graficzny GeForce RTX 3080 Laptop

+ świetny system chłodzenia

+ przyzwoita matryca IPS 300 Hz

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

+ niezła jakość dźwięku z wbudowanych głośników

– przeciętna jakość kamerki do wideo rozmów

– bardzo duża waga notebooka