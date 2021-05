[TEST] Huawei Matebook X Pro 2021 – ładny, ale ta kamerka…

Huawei Matebook X Pro 2021 – ekran

Jak już wspominałem, maksymalna jasność wyświetlacza według specyfikacji to około 450 nitów. W moich pomiarach jest nawet lepiej bo przekracza 500 nitów, ale co ważniejsze jest bardzo równomierna. Odchylenie wartości skrajnej nie przekracza 6% co jest świetnym wynikiem. Matryca LTPS świetnie spisuje się również pod względem odwzorowania kolorów. Według pomiarów zapewnia pokrycie niemal 93% przestrzeni barwowej sRGB, a po kalibracji błędy w wyświetlanych kolorach są minimalne. Zmierzony kontrast to 1524:1, co również trzeba uznać za bardzo dobry wynik.

Huawei Matebook X Pro 2021 – wydajność

Intel Core i7-1165G7 to układ, który testowałem już wiele razy. 4 rdzenie, 8 wątków i maksymalne taktowanie bardzo zależne od wydajności chłodzenia. Na zrzucie ekranu poniżej mamy taktowanie przy obciążeniu jednego i wszystkich rdzeni. Niestety ta druga wartość po kilku minutach jeszcze bardziej spada, nawet poniżej 2 GHz.

O ile wydajność jednego rdzenia stoi jeszcze na całkiem niezłym poziomie, to dłuższe obciążenie wszystkich znacząco wpływa na taktowanie i wydajność. Widać to na wykresach poniżej, gdzie Matebook X Pro wypada najgorzej na tle 3 innych komputerów z tym samym procesorem. Nie pomaga mu nawet szybka pamięci LPDDR4x.

Wydajność w grach

Układ graficzny też już doskonale znamy, Intel Iris Xe G7 oferuje całkiem niezłą wydajność, ale w najnowsze gry na tym komputerze nie zagracie.

Dysk SSD

Dysk SSD – Toshiba XG6 to nośnik z pamięciami TLC, który teoretycznie może przekraczać 3000 MB/s podczas odczytu i zapisu. I to znajduje potwierdzenie w teście Crystal Disk Mark. Generalnie to całkiem szybki dysk, który powinien spełnić oczekiwania nawet wymagających użytkowników.

Huawei Matebook X Pro 2021 – bateria

Bateria nie jest najmocniejszą stroną Matebooka X Pro 2021, to mimo wszystko bardzo małe urządzenie i trudno byłoby w nim zmieścić ogniwo o większej pojemności, ale 56 Wh powinno wystarczyć na 7-8 godzin spokojnej pracy (a nie 10 jak to reklamuje Huawei). Pod pełnym obciążeniem będzie to znacznie krócej, ale bez większych problemów powinno się udać przekroczyć 2 godziny.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 9h 9 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 8h 28 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 2h 15 minut

Huawei Matebook X Pro 2021 – temperatury, hałas, pobór energii

Mamę oszukasz, tatę oszukasz, ale fizyki nie oszukasz. W tak małej obudowie nie da się zmieścić wydajnego systemu chłodzenia, nawet jeśli procesor ma TDP tylko na poziomie 28 W. To niestety widać szczególnie pod mocnym obciążeniem wielu rdzeni, gdzie taktowanie wyraźnie spada na tle konkurencji, a wraz z nim również wydajność. Trzeba jednak przyznać, że samo chłodzenie jest całkiem ciche, maksymalne natężenie hałasu jakie udało mi się zmierzyć to 48 dB (15 cm nad klawiaturą) co jest bardzo dobrym wynikiem.

Jeśli zaś chodzi o zużycie energii to w spoczynku wynosi ono zaledwie 6-7 W, ale w razie potrzeby może wzrosnąć nawet do nieco ponad 60 W. To oczywiście pod warunkiem, że komputer podłączony jest do zasilania. Gdy zasilany jest tylko z baterii to wydajność, a co za tym idzie pobór energii znacznie maleje.

Huawei Matebook X Pro 2021 – podsumowanie

Jeśli szukacie małego komputera do pracy, w której w jakimś stopniu istotna jest wydajność to Huawei Matebook X Pro nie jest dla was. Niestety w tej konstrukcji producent od kilku lat stawia przede wszystkim na niskie temperatury pracy i cichą pracę chłodzenia, a to odbija się na wydajności. Widać to na naszych wykresach i czasami da się to również odczuć. Z drugiej strony to nadal bardzo ładny, świetnie wykonany komputer, który z powodzeniem poradzi sobie z wyświetlaniem prezentacji czy innymi mniej wymagającymi czynnościami. I nadal zapewnia długi czas pracy na baterii, a jego niewielkie rozmiary i masa sprawiają, że zmieści się dosłownie do damskiej torebki.

W zasadzie to bardzo dobry kompan w każdej podróży, pod warunkiem, że nie korzystacie z wideo rozmów trzymając komputer np. na kolanach. Kamera wideo wbudowana w klawiaturę to 3 czy 4 lata temu był fajny, pomysłowy gadżet, ale Huawei powinien wreszcie posłuchać użytkowników i recenzentów i porzucić ten pomysł. To się nie sprawdza, a już szczególnie gdy mamy do dyspozycji sensor o rozdzielczości 720p. Konkurencja pokazała, że pomimo wąskich ramek, kamerę zawsze można zmieścić nad ekranem i pora wrócić do tego standardu.

Huawei Matebook X Pro 2021

Orientacyjna cena: ~7500 PLN

+ oszczędny procesor

+ cichy system chłodzenia

+ świetnej jakości dotykowy ekran

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

+ niezła jakość dźwięku z wbudowanych głośników



– przeciętna jakość kamerki do wideo rozmów

– słaba wydajność przy pełnym obciążeniu