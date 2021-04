Pod względem technicznym Huawei Matebook D 16 to naprawdę bardzo dobrze przemyślana i dopracowana konstrukcja, której trudno coś konkretnego zarzucić.

Huawei Matebook D 16 – ekran

Zastosowana w przypadku tego modelu matryca Innolux N161HCA-EA3 to pewien objaw oszczędności ze strony Huawei, ale ostatecznie okazuje się, że wyświetlacz a-Si TFT spisuje się całkiem nieźle. Kąty widzenia są bardzo dobre, gamut obejmuje 100% przestrzeni barwowej sRGB, a po kalibracji ekran charakteryzuje się niewielkimi błędami w wyświetlaniu poszczególnych kolorów. Co więcej zmierzony kontrast to aż 1500:1, co jest bardzo dobrym wynikiem. Krawędziowe podświetlenie jest poprawne, odchylenia są w granicach 10%, a maksymalna jasność to 350 nitów, co jest wystarczającej przy matowej matrycy nawet w słoneczny dzień.

Huawei Display 23.8

Wraz z Matebookiem D 16 do testów dostaliśmy też monitor, który w przedsprzedaży dołączany był do tego notebooka za złotówkę. To nowy produkt Huawei nazwany po prostu Display 23.8, który może być niezłym uzupełnieniem domowego komputera w przypadku, gdy potrzebujecie jeszcze większej przestrzeni roboczej, np. pracując w domu. Ekran ma przekątną 23,8 cala i rozdzielczość 1920×1080 pikseli. Wyposażony jest w matrycę IPS zamkniętą w bardzo wąskich ramkach co podkreśla jego nowoczesny wygląd. Dodatkowo ekran posiada certyfikat TÜV Rheinland informujący o zmniejszonej emisji niebieskiego światła i ograczeniu efektu migotania, co pozytywnie wpływa na nasze oczy.