Na głównym ekranie mamy jednak informacje dotyczące naszej aktywności. Aplikacja wraz z opaską śledzą nie tylko kroki, spalone kalorie czy tętno, ale również historię ćwiczeń, statystyki snu, stresu, a nawet wagi jeśli posiadacie w domu kompatybilną wagę tego samego producenta. Co więcej Huawei Band 6 może też stale (co 30 minut) śledzić nasze natlenienie krwi, co jest rzadko spotykaną funkcją. Jeśli zaś chodzi o same ćwiczenia to informacji jest całkiem sporo. To konkretne zarejestrowane poniżej to niespełna 1,5 h grania w piłkę nożną na „Orliku” w ramach ćwiczeń „dowolnych”.

Niestety opaska może i śledzi 96 różnych aktywności, ale dla 85 z nich mierzy tyko dane jak poniżej bazując na tętnie. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać uprawiając 11 podstawowych sportów, ale część z nich wymaga podłączonego telefonu z modułem GPS (bieganie, jazda na rowerze, marsz w terenie itp.) więc to średnio wygodne rozwiązanie. Szkoda, że Huawei nie zdecydował się na zintegrowanie modułu GPS w swojej opasce, to ostatni brakujący element w tego typu rozwiązaniach. Pozostałe skrzętniej mierzone sporty to między innymi bieżnia, pływanie, orbitrek, skakanie na skakance czy ergonometr. Można w ich przypadku ustawić cele (czas, kalorie itp.) oraz pozwolić opasce wykryć gdy zaczniemy ćwiczyć aby przypomniała nam o ich rejestrowaniu.