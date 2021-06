[TEST] ASUS ZenBook Pro Duo UX582 – OLED, RTX 3070 i 2 ekrany

ASUS ZenBook Pro Duo UX582 – wydajność

Procesor w tym modelu to lekki zawód. Układ Intel Core i7-10870H to model z zeszłego roku, który na tle procesorów 11. generacji wypada nieco blado, bo jest jeszcze produkowany w litografii 14 nm i w starszej architekturze. Oferuje za to 8 rdzeni i całkiem wysokie taktowanie, które przekłada się pozytywnie na wydajność pod dużym obciążeniem.

Wydajność jednego rdzenia na nikim nie robi wrażenia, Ryzen 5000 i Core 11. generacji są wyraźnie z przodu. 8 rdzeni nieco poprawia wyniki w testach wielowątkowych, ale strata do liderów też jest całkiem spora. Ot nie jest to zły układ, ale są na rynku lepsze.

Wydajność w grach

Zamontowanie tak mocnego GPU – GeForce RTX 3070 w tak małej obudowie to z pewnością wyzwanie, ale ten maluch temu podołał i dzięki temu w grach może cieszyć się świetną wydajnością, bez problemu dotrzymując kroku RTX 2080 Super Max-Q.

W grach wygląda to natomiast następująco:

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 126 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS Off, RTX Off) – 125 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS On, RTX Off) – 156 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS Off, RTX On) – 63 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS On, RTX On) – 97 kl/s

Biorąc pod uwagę, że matryca ma tylko 60 Hz to są to wartości z nawiązką wystarczające, ale gdyby naszła was ochota na granie w rozdzielczości 4K to też nie powinno być większych problemów. Tym bardziej, że obecność portu HDMI 2.1 pozwala podłączyć komputer do telewizora i cieszyć się obrazem z odświeżaniem nawet 120 Hz.

Dysk SSD

Zastosowany dysk SSD to model Samsunga ze średniej półki, który oferuje poprawną, ale nie rewelacyjną wydajność.

ASUS ZenBook Pro Duo UX582 – bateria

Jak już wspominałem bateria ma pojemność 92 Wh, więc całkiem sporo, ale ma też co robić, szczególnie przy wyświetlaczu OLED, którego charakterstyka sprawia, że im więcej jasnego tła, tym więcej energii zużywa. Przy teście czytelnika, który sprowadza się do przeglądania stron WWW przy jasności około 160 nitów udało się osiągnąć nieco ponad 7h pracy. Film zapuszczony w pętli to już niespełna 6,5 godziny przy takim samym ustawieniu jasności ekranu. Jeśli chcecie maksymalnej wydajności, to nie popracujecie na baterii dłużej niż godzinę i 20 minut, a i tak będziecie dosyć wyraźnie ograniczeni jeśli chodzi o maksymalne taktowanie CPU i GPU.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 7h 9 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 6h 21 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 22 minut

ASUS ZenBook Pro Duo UX582 – temperatury, hałas, pobór energii

W przypadku ultrabooków często im wypominam, że przy tak małych rozmiarach nie da się fizycznie zmieścić wydajnego systemu chłodzenia. ASUS ZenBook Pro Duo UX582 nie należy może do najmniejszych, ale to nadal komputer o grubości nieco ponad 2 cm. System chłodzenia w tym modelu jest jednak rewelacyjny, choć niestety w trybie wydajności też całkiem głośny. Nawet pod długotrwałym obciążeniem temperatura CPU nie przekracza 86 stopni Celsjusza, a GPU ponad 77 stopni Celsjusza i co więcej nie zanotowałem tutaj żadnego throttlingu, parametry trzymane są przez cały czas. Co prawda robi się wtedy głośno (ponad 54 dBa), a z otworów wentylacyjnych po bokach ucieka gorące powietrze, ale ten system działa. Zawias podnosi zarówno spód komputera jak i górny ekran i daje swobodny przepływ zimnego powietrza. W trybie standardowym jest wyraźnie ciszej pod obciążeniem (46 dB), a przy przeglądaniu stron WWW wentylatory są praktycznie niesłyszalne.

Jeśli zaś chodzi o pobór energii to w spoczynku jest to około 20 W, przy obciążeniu CPU w trybie wydajności rośnie do 125 W, a w grach stabilizuje się na poziomie około 160 W. Jeśli obciążyć niezależnie CPU i GPU to pobór energii może przekroczyć nawet 200 W, stąd też w zestawie mamy zasilacz o mocy 240 W.

ASUS ZenBook Pro Duo UX582 – podsumowanie

ASUS kolejny raz pokazuje, że nietuzinkowe podejście do konstrukcji notebooka ma sens i daje spore możliwości. W normalnych warunkach zmieszczenie tak wydajnych podzespołów w tak małym komputerze nie byłoby możliwe, albo przynajmniej mocno utrudnione. Jednak system, który wykorzystuje ZenBook Pro Duo UX582 spisuje się znakomicie i zapewnia wysoką wydajność w każdej sytuacji. Co prawda okupuje to dużym hałasem, a sam procesor nie należy do topowych rozwiązań, ale przecież co muszą sobie zostawić na następny model ;-).

Poza tym UX582 robi świetne wrażenie pod innymi względami, matryca OLED jest świetna, doskonale odwzorowuje kolory, zapewnia idealny kontrast i nadaje się zarówno do pracy jak i do rozrywki. Dodatkowy wyświetlacz to kwestia bardzo indywidualna, jestem pewny, że wiele osób znajdzie dla niego zastosowanie, tym bardziej, że obszar roboczy jest tam całkiem spory (3840×1100 pikseli). We znaki może się tylko dawać klawiatura zamontowana na samej krawędzi notebooka, to wymaga przyzwyczajenia, szczególnie jeśli pracujecie w biegu i nie zawsze macie pod ręką podpórkę pod nadgarstek. W pewnych sytuacjach obecność tylko jednego portu USB typu A też może być kłopotliwa, ale poza tym jest się tutaj o cokolwiek przyczepić. Nawet cena – 12 999 PLN, za taką konfigurację nie wydaje się aż tak mocno przesadzona, szczególnie patrząc na dzisiejsze ceny kart graficznych.

ASUS ZenBook Pro Duo UX582

Orientacyjna cena: ~12999 PLN

+ świetny wyświetlacz OLED

+ wydajny system chłodzenia

+ dotykowy ekran ScreenPad

+ wysoka jakość wykonania

+ wydajność na bardzo wysokim poziomie nawet pod obciążeniem



– przeciętna jakość kamerki do wideo rozmów

– głośna praca w trybie Wydajności

– wąski touchpad