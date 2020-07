Za większy zasięg (560 km) trzeba dopłacić 40 000 PLN (poprawia się też nieco przyśpieszenie i mamy napęd na wszystkie koła), za pakiet Performance trzeba dopłacić kolejne 25 000 PLN. Za dodatkowy komplet kół zimowych trzeba dopłacić 9500 PLN, hak holowniczy kosztuje 5000 PLN, podobnie jak białe wstawki w kokpicie. Natomiast za funkcję Autopilota trzeba zapłacić w tej chwili 39 000 PLN.

Tesla Model S jest już znacznie droższa

Tesla Model S jest już wyraźnie droższa, ale może pochwalić się też lepszymi parametrami. Za 364 990 PLN otrzymujemy zasięg 610 km, prędkość maksymalną 250 km/h oraz przyśpieszenie do 100 km/h w czasie 3,8 sekundy. W pakiecie jest oczywiście napęd na wszystkie koła. Miłośnicy mocniejszych wrażeń muszą dopłacić bagatela 75 000 PLN do wersji Performance, która podnosi prędkość maksymalną do 260 km/h, a przyśpieszenie do 100 km/h skraca do 2,5 sekundy. Za kolor inny niż biały trzeba dopłacić 7500 PLN, tak samo jak za inne niż standardowe wykończenie wnętrza. Autopilot kosztuje tyle samo co w Modelu 3, czyli 39 000 PLN.