Ten film na Netflix obejrzysz za darmo. Takie akcje powinny być jeszcze częściej

W 2018 roku na Netflix zadebiutował film „Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Nakręcony został na podstawie książki Han Jenny o tym samym tytule. Opowiada o dziewczynie, której listy miłosne skierowane do pięciu sympatii zostają omyłkowo nadane i trafiają do adresatów. Film był na tyle udaną oraz popularną produkcją, że już jutro w serwisie doczekamy się części drugiej. Zazwyczaj z tej okazji na rynku fizycznych nośników organizowane są wyprzedaże płyt DVD i Blu-ray z poprzednimi odsłonami, a czasami filmy wracają nawet do kin. Tym razem jednak sytuacja jest nietypowa, bo przecież obydwie części można oglądać tylko na Netflix.

Film za darmo na Netflix – Do wszystkich chłopców, których kochałam