Technologia tropienia zwierząt (i drzew)

Sprawa jest niełatwa, ponieważ nikt go nie widział o kilku lat, a styl życia tego pluskwiaka sprawy nie ułatwia: w postaci larwy pozostaje 8 lat pod ziemią, w postaci dorosłej na powierzchni ziemi przeżywa miesiąc. Można go zidentyfikować po świszczącym dźwięku, ale słyszą go tylko dzieci, jest poza zakresem słuchu dorosłych. Sprawą zainteresował się Alex Rogers z Oxfordu, który zaprojektował niewielkie urządzenie AudioMoth, oparte na prostym procesorze, bateriach paluszkach i przede wszystkim smartfonowym mikrofonie, bardzo skutecznym, jak się okazało, w wykrywaniu cykady. Cykady były tylko początkiem, ponieważ w tej chwili około 30 tysięcy tych urządzeń na całym świecie zbiera dźwięki zwierząt, nasłuchując m. in. dyszenie afrykańskich drapieżników, co ma dać informację o tym, jak radzą sobie z globalnym ociepleniem. Zastosowanie podobnych technologii do monitorowania ruchów zwierząt wydaje się dziś oczywiste, ale kolejne pomysły i tak zaskakują – jak ten by nagrywać trzeszczenie raf koralowych, które przywołuje ryby. Istotne, że urządzenia zbudowane na bazie smartfonów są tanie i lekkie – zwierzę może zostać wyposażone bez zagrożenia dla jego zdrowia. Najczęściej używane ważą ok. 15 gramów, trwają prace nad zaprojektowaniem jednogramowych, które będą monitorować mniejsze zwierzęta.