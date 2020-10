Dzięki wyszukiwarce tanich połączeń możliwe jest na jednej stronie upolowanie taniego biletu kosztującego od 49 zł na wybrane połączenia. Do tej pory aby trafić na Super Promo musieliśmy wchodzić w poszczególne połączenia z dużym wyprzedzeniem, teraz tani bilet można upolować nawet na jutrzejsze połączenia.

Bez problemu udało mi się zarezerwować z wyborem miejsca bilet za 49 zł na jutrzejsze wieczorne połączenie Warszawa Centralna – Kraków Główny.

Wyszukiwarka pozwala na znalezienie całej puli tanich biletów na 7 dni do przodu na połączenia Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane pociągami Pendolino, oraz Express InterCity (EIC).

Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity:

W ostatnich latach nasila się trend spontanicznych, krótkich wyjazdów. Wielu podróżnych ceni sobie city breaki. Łowcy Super Promo to wyszukiwarka opracowana przede wszystkim z myślą właśnie o tych osobach, które lubią wyszukiwać bardzo dobre promocje i podróżować spontanicznie. Co więcej, biletów w atrakcyjnych cenach na pociągi ekspresowe będzie teraz więcej, znacznie łatwiejsze więc stanie się tanie podróżowanie na najpopularniejszych trasach obsługiwanych przez składy o najwyższym standardzie.

Po wyczerpaniu puli na bilety Super Promo, w wyszukiwarce pojawią się bilety z puli Promo na pociągi ekspresowe w cenie połączeń ekonomicznych, tańsze o 55%.

Z kolei bilety już z nielimitowanej puli – Wcześniej, pozwalają na zakup biletów ze zniżką 30% na 30 do 21 dni przed odjazdem pociągu, 20% w terminie od 20 do 14 dni i 10% w terminie od 13 do 7 dni. W tym przypadku nie ma potrzeby korzystania z wyszukiwarki, te bilety dostępne są na wszystkie połączenia, nie są limitowane ilościowo, a ich cena uzależniona jest tylko od podanych wyżej terminów zakupu.

Wyszukiwarka połączeń z Super Promo i Promo znajduje się pod tym adresem.

Źródło: InterCity.