O zmianach w ofercie na kartę w T-Mobile GO możecie przeczytać w podlinkowanym wpisie. Wraz z jej debiutem pojawiła się w T-Mobile opcja bonusowych GB za doładowanie, jak miało to miejsce już w Orange czy w Plusie. Teraz z każdym doładowaniem możemy liczyć w T-Mobile GO na kumulowanie się niewykorzystanego transferu danych w danym okresie rozliczeniowym.

W T‑Mobile na kartę za każde doładowanie dziękujemy naszym klientom dodatkowymi, bezpłatnymi gigabajtami, które nie przepadają, a kumulują się na ich kontach, dzięki czemu mogą oni swobodnie korzystać z dobrodziejstw internetu, gdzie i kiedy tylko tego potrzebują. Wystarczy, że użytkownik doładuje swoje konto przed końcem ważności usługi.

Kwoty doładowań prezentuje powyższa tabelka, wyglada to więc podobnie jak we wspomnianych ofertach na kartę w Orange i Plus, ale kumulowanie GB pozostaje już tylko w ofercie T-Mobile i Plus. Orange zrezygnował z tej opcji półtora roku temu. A oto jak wyglądają teraz najpopularniejsze pakiety w ofercie na kartę „wielkiej czwórki”:

Oferta na kartę „wielkiej czwórki” Orange Play Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS/MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 35 GB 20 GB 30 GB 30 GB Bonusy Dodatkowe 5 GB za doładownaie online, Social Pass i dostęp do 5G Dostęp do 5G Dostęp do 5G do 31.03.2021, kumulowanie GB Supernet Video, kumulowanie GB Cena 39,00zł 35,00zł 30,00zł 30,00zł

Jednak oprócz Plusa i T-Mobile wśród ofert operatorów znajdziemy jeszcze kilka propozycji na kartę z kumulowaniem się niewykorzystanego transferu danych.

Lycamobile – oferta na kartę z kumulowaniem GB

Zaczynając alfabetycznie, Lycamobile ma w swojej ofercie aż cztery plany, w których zgromadzone GB nie przepadają. W planach za 20 zł, 25 zł, 39 zł i 49 zł dostępny transfer danych w miesiącu wynosi odpowiednio 35 GB, 50 GB, 60 GB i 80 GB. Jest więc co kumulować, a do tego w obecnej promocji każdy z pakietów dostępny jest przez pół roku za połowę ceny. Oprócz dużego pakietu danych możemy tu korzystać z nielimitowanych rozmów do wszystkich i nielimitowanych SMS-ów oraz z roamingu w UE.

Mobile Vikings – oferta na kartę z kumulowaniem GB

W Mobile Vikings dostępne mamy 3 plany, ale tylko dwa droższe mają włączone na koncie kumulowanie się niewykorzystanych GB. W planie Perfekt Match za 25 zł dostępnych jest w miesiącu 20 GB, a w planie Extra Match 30 GB. Oba plany to pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz bonus 100 GB na pierwszy miesiąc dla nowych klientów.

Red Bull Mobile – oferta na abonament z kumulowaniem GB

Red Bull Mobile to jedyny w stawce operator z abonamentem, w którym możemy zbierać niewykorzystane GB przez dwa kolejne miesiące. W opcji bez zobowiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 30 zł dostępny jest pakiet 10 GB w miesiącu, a w ofercie w umówię na dwa lata 15 GB. Oba abonamenty to nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS.