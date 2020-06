Aby prześledzić, co się wydarzyło w ciągu tego roku musimy wrócić do czerwca 2019 roku, kiedy to T-Mobile w reakcji na ruchy w cennikach Orange i Play, podwyższył opłaty za swoje abonamenty.

Główny abonament z 10 GB transferu danych, który kosztował 50 zł podrożał do 55 zł z 15 GB transferu. Drugi plan z 60 zł (20 GB) podrożał do 70 zł, a limit transferu zwiększył się do 25 GB.

Podobne cenniki wprowadzili wówczas Orange i Play, ale T-Mobile poczuło wiatr w żaglach i raptem dwa miesiące później zafundował swoim klientom kolejną podwyżkę, również okraszoną dodatkowymi gigabajtami.

Abonament w T-Mobile – stary vs nowy T-Mobile – S T-Mobile – S od 2 września T-Mobile – M T-Mobile – M od 2 września T-Mobile – L T-Mobile – L od 2 września Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 5 GB 5 GB 15 GB 30 GB 25 GB 70 GB Abonament 40,00zł 39,00zł 55,00zł 59,00zł 70,00zł 79,00zł

T-Mobile – M z 55 zł podrożał do 59 zł, ale z podwojoną paczką danych do 30 GB. T-Mobile – L z 70 zł podrożał do 79 zł, a transfer urósł do 70 GB. Najtańszy abonament T-Mobile – S z kolei potaniał o złotówkę, bez zmian w paczce danych.

Oferta na abonament T-Mobile/Plany od 5 lutego T-Mobile – S T-Mobile – M T-Mobile – L T-Mobile – XL Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 5 GB 15 GB 30 GB 70 GB Abonament 39,00zł 49,00zł 59,00zł 79,00zł

Ostatnia zmiana w abonamentach w T-Mobile nastąpiła na początku lutego 2020 roku, była to drobna acz istotna korekta. Doszedł jeden abonament T-Mobile XL, a T-Mobile – M z 30 GB doczekał się z powrotem 15 GB i niższej ceny 49 zł. Tym samym okazało się wtedy, że był to najtańszy główny abonament z „wielkiej czwórki”.

Dzisiaj natomiast, T-Mobile w zasadzie zrównał cenowo do Orange i Play swoje abonamenty, zmieniając przy okazji ponownie nazewnictwo w poszczególnych planach. Teraz mamy T-Mobile XS z 3 GB transferu za 35 zł, T-Mobile S z 8 GB za 45 zł, T-Mobile M z 15 GB i lejkiem 1 Mb/s za 55 zł, a T-Mobile L z 70 GB za 75 zł.

To wręcz dokładna kopia 1:1 aktualnej oferty w Orange, z tą różnicą, że w abonamencie za 45 zł w Orange mamy 7 GB transferu danych, a w T-Mobile 8 GB oraz w najtańszej taryfie za 35 zł, w Orange są płatne wiadomości. Reszta, w cenie i w zawartości jest identyczna.

Dla porównania jak to teraz wygląda, w przypadku głównych abonamentów za 55 zł u naszych operatorów, wrzućmy to do wspólnej tabelki.

Główne abonamenty „wielkiej czwórki” – 2 czerwca 2020 Plus 50 Play Solo M T-Mobile – M Plan Mobilny 55 Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 12 GB 20 GB 15 GB 15 GB Abonament 50,00zł 55,00zł 55,00zł 55,00zł

Play wyróżnia się tu większą paczką danych od Orange i T-Mobile, a Plus mniejszą paczką danych, ale i niższą ceną – 50 zł miesięcznie. No i T-Mobile wcisnęło tu jednak jedną podwyżkę, przynajmniej w porównaniu z niedawną zmianą z początku lutego, T-Mobile M kosztuje teraz 55 zł, w miejsce 49 zł – bez zmian w paczce danych.

Źródło: T-Mobile.