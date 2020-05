Jeśli chodzi o korzystanie z usług online w tym okresie, nie zaobserwowano istotnych różnic w porównaniu z tygodniem poprzedzającym wybuch epidemii. Jedynie na krótki czas wzrosło z 39% do 45% korzystanie z serwisów wideo czy z serwisów gamingowych z 3 do 10%, ale później poziom korzystania z wszystkich usług wrócił do stanu sprzed epidemii.

Zmiana mobilności klientów T-Mobile w okresie pandemii

Kolejne statystyki korzystania z usług T-Mobile przez jego klientów, odnoszą się do zmian w ich mobilności. Poniżej widać ich aktywność przed pandemią, kiedy to największą odnotowywano pomiędzy 6:00 a 8:00, czyli w momencie wyjazdu do pracy i pomiędzy 14:00 a 16:00 w czasie powrotów czy wypadów na spotkania ze znajomymi. Jeśli chodzi o weekendy, w sobotę aktywność klientów T-Mobile rozpoczynała się o 8:00 rano, a w niedzielę nawet o 10:00.