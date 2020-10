Szukasz głośniczka bluetooth? Ten jest dla ciebie

Kolejna miła cecha to tryb stereo. Jeżeli kupicie dwa Muvo Play, te automatycznie się wykryją i będą działać w parze, rozdzielając sygnał na oba urządzenia. Świetna funkcja, jeżeli na przykład chcemy wykorzystać je do obejrzenia filmu z laptopa. Kolejną przydatna funcją jest to, że w przeciwieństwie do innych niezbyt drogich urządzeń, Muvo Play ładuje się przez USB – C. Brawo – to powinno być standardem. Pod zaślepką, obok gniazda USB znajdziemy także wejście na jacka 3,5 mm, na wypadek gdybyśmy chcieli przesłać audio z urządzenia, które nie jest wyposażone w bluetooth, np. odtwarzacza mp3. Finalnie – Muvo Play może służyć nam także jako zestaw głośnomówiący, a więc po połączeniu z telefonem, także jako narzędzie do rozmowy z asystentem głosowym.

Po piąte – cena

Patrząc na wszystko to, co oferuje Muvo Play, można się zastanowić – ile może kosztować dobrze grający, wodoodporny głośnik renomowanej firmy z pojemną baterią i funkcją stereo. 300 zł? 400zł? A co by było, gdybym powiedział, że 130? Bo tak właśnie jest. Przystępna cena Muvo Play czyni z niego bardzo trudnego do pobicia kandydata przez jakąkolwiek konkurencyjną firmę.

Jeżeli więc będziecie szukać swojego kolejnego głośnika bluetooth, warto rozważyć, czy nie sięgnąć po propozycję od firmy, która przez lata popychała komputerowe audio do przodu. TUTAJ możecie go kupić.

–

Artykuł powstał we współpracy z marką Creavite