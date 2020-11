Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia. Kiedy doczekamy się własnej GLaDOS?

Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia to dla mnie nie „czy?”, a „kiedy?”

Jeżeli czyta się opinie sceptyków, to głównym powodem dla którego bardzo zaawansowana sztuczna inteligencja ma nie powstać jest problem wydajności komputerów. Otóż nie tylko w ostatnim czasie jesteśmy nie co w tyle za prawem Moore’a, ale też – zbliżamy się powoli do granicy, za którą ścieżka w tranzystorze będzie na granicy wielkości elektronu. Oznacza to, że dalsza miniaturyzacja może stanąć pod znakiem zapytania. Dziś najpotężniejszy superkomputer na świecie (Fugaku) posiada moc ponad 400 petaflopsów, jednak osiąga ją poprzez zastosowanie olbrzymiej liczby komercyjnie dostępnych procesorów. Powstaje więc pytanie – co jeżeli to będzie za mało, by zasymulować wszystkie procesy niezbędne do poprawnego działania takiego SI? No cóż, odpowiedzi na to nie ma, wiele osób wskazuje na budowany przez Google komputer kwantowy, ale moim zdaniem, jeżeli coś miałoby pomóc przezwyciężyć ograniczenia technologiczne, to nie byłby to jeden superkomputer, a raczej – supersieć komputerów. Wielu z was kojarzy projekt Folding@home, który przyczynia się do zrozumienia sposobu, w jaki działa koronawirus. Już w marcu dzięki połączonej mocy setek tysięcy komputerów, łączna moc obliczeniowa wynosiła 470 petaflopsów. Oczywiście – taka sieć była skrajnie niewydajna energetycznie, jednak dzięki możliwości wykorzystania istniejących już w świecie urządzeń, jestem zdania, że jeżeli zaszłaby potrzeba, to byłby to najszybszy sposób na uzyskanie niezbędnej mocy obliczeniowej. Patrząc, że jednym z głównych uczestników wyścigu zbrojeń w tym temacie są Chiny – nie jest to takie nieprawdopodobne. Do tego czasu jednak daleka droga. We współczesnej nauce coraz rzadziej widzimy epokowe odkrycia, więc podejrzewam, że także rozwój takiej SI będzie stopniowy. Oczywiście, wszyscy zapewniają, że jesteśmy już blisko, natomiast ja z takimi deklaracjami wolałbym się wstrzymać do momentu, gdy zobaczę chociaż pierwszy prototyp.