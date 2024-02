Masz to w swojej łazience. To łakomy kąsek dla hakerów

Kto by pomyślał, że "usmartowienie" nawet szczoteczek do zębów spowoduje, że zainteresują się nimi cyberprzestępcy... Coraz więcej przedmiotów jest połączonych z internetem i groźba ataków cybernetycznych z ich udziałem staje się coraz bardziej realna. Tak też stało się w przypadku niedawnego incydentu, który może szokować — ale zdecydowanie nie powinien. To już praktycznie codzienność.

Trzy miliony inteligentnych szczoteczek do zębów padło ofiarą hakerów, którzy zamienili je w potężny botnet. To właśnie on był odpowiedzialny za atak typu DDoS na stronę internetową szwajcarskiej firmy. Efekt? Jej czasowa niedostępność i straty finansowe szacowane na miliony euro.

Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Kluczowym elementem było wykorzystanie podatności systemu operacyjnego opartego na Javie, którego używają wspomniane szczoteczki do zębów. Choć raport nie podaje konkretnych marek, to pokazuje, jak ważne jest, aby nawet najmniejsze urządzenia w naszym otoczeniu były odpowiednio zabezpieczone przed cyberzagrożeniami. A z tym czasami jest ciężko — ludzie albo nie chcą instalować aktualizacji oprogramowania dla nich, albo to producenci nie bardzo się tym przejmują. Efekt jest taki, że sprzęty z kręgu IoT, a tymi są m.in. także inteligentne żarówki i czujniki w domach, pracują na rzecz cyberprzestępców.

Właściwie każde urządzenie podłączone do Internetu może stać się celem ataku. To swego rodzaju nieustający wyścig z czasem między producentami oprogramowania a cyberprzestępcami. Monitorowanie, aktualizowanie i stosowanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa staje się zatem kluczowe. Stosowanie domyślnych haseł też jest bardzo złym pomysłem.

Ale co z firmą, której strona padła ofiarą tego ataku? Szczegółów brakuje, ale to kolejne ostrzeżenie dla wszystkich właścicieli urządzeń IoT. Konieczne jest szybkie i skuteczne działanie, aby uniknąć podobnych incydentów. Nasze zęby są ważne, ale równie ważne jest zadbanie o ich bezpieczeństwo w Internecie, bo nie będzie lepiej. Wręcz przeciwnie, będzie coraz gorzej. Tym bardziej że coraz mniejsze sprzęty podłączamy do Internetu. Mało kto przejmuje się tym, co będzie po ich podpięciu do globalnej sieci: czy będą one cały czas bezpieczne i czy nie zaczną one w pewnym momencie wykonywać poleceń cyberprzestępców.

Jak widać, nawet najmniejsze urządzenia mogą stać się narzędziem w rękach cyberprzestępców. Zdrowe zęby to jedno, ale bezpieczeństwo szczoteczki to już zupełnie inna bajka. Szukając dla siebie kolejnej... może lepiej będzie kupić tą całkowicie wolną od takich dodatków, jak możliwość podłączenia jej do Internetu?