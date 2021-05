By odpowiedzieć na pytanie ze wstępu, z pozorów wystarczyłoby spojrzeć na poprzednią generację Surface Laptopa i sprawdzić, czy jej wady zostały w najnowszym modelu zostały naprawione. Szybkie zerknięcie na specyfikację ujawni, że dostępny jest największy wachlarz, jeśli chodzi o wybór procesora (Intel vs. AMD), natomiast pod innym względami pojawiły się drobne poprawki, ale rewolucji w żadnym aspekcie maszyny nie uświadczymy. To nadal ta sama, sprawdzona konstrukcja, z dokładnie takim samym zestawem i układem portów. To wciąż 13 lub 15-calowy dotykowy ekran o (słusznych) proporcjach 3:2. Ktoś, kto nie miał do tej pory styczności z Surface Laptopem stwierdzi, że prawie wszystko jest takie, jakie być powinno. Inni, oczekujący zmian i prawdziwych kroków naprzód, mogą być trochę zawiedzeni brakiem postępu.

Nadal mamy bowiem do czynienia z dość szerokimi ramkami okalającymi ekran, które w mojej ocenie wypadają dość elegancko, ale na tle konkurencji są oznaką leciwości całej obudowy. Dla mało kogo przekonujący będzie argument o potrzebie symetryczności ramek wynikającej z obecności czujników i kamer Windows Hello nad ekranem. Nie inaczej wygląda sprawa z portami, w które wyposażono Surface Laptop 4 – klasyczny port USB-A zapewnia zgodność z najpopularniejszymi przewodami (jak te od drukarek, czego sam doświadczam), ale niektórzy w jego miejsce wmontowaliby coś nowocześniejszego.

Porty, łączność, klawiatura i touchpad