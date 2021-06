Fani są niesamowici. Dzięki ich pracy w najlepsze przygody Mario zagramy na szerokich ekranach bez rozciągania!

Nintendo trzyma swoje stare marki w sejfie i albo ich z niego nie wyjmuje, albo w formie dość… dyskusyjnej sprzedaje w cenie, która wielu szokuje. Taki mają styl – i od lat się w temacie nic nie zmienia. Na szczęście mają na świecie tysiące zdolnych, wiernych, fanów swoich produkcji, którzy potrafią po godzinach pracować nad prawdziwymi cudeńkami. No bo jak inaczej określić projekty takie jak fanowski remake drugiego Metroida, AM2R? Faktem jest, że projekt dość szybko został „zdjęty” przez Nintendo i dystrybucja nie była już tam oficjalna, ale kunsztu twórcom odmówić nie można. Podobnie sprawy mają się z fanowską modyfikacją najlepszej gry z Mario — Super Mario World, który teraz dostosowany jest do szerokich ekranów bez rozciągania.

Autorem modyfikacji jest Vitor Vilela, który pracował nad modyfikacją ROMu Super Mario World i podmienił oryginalną rozdzielczość (256 x 224 piksele) na taką dostosowaną do ekranów typu widescreen. Ostatecznie gra dostępna jest w formacie 352 x 224 piksele – i wygląda fantastycznie na ekranach 16:9. Łatka wspiera także ekrany 16:10, a w przyszłości planowane jest także wsparcie dla 21:9!

NEW RELEASE: Super Mario World Widescreen (SNES) is now available for download! Explore the new expanded adventure, natively enhanced to work with modern screens. The true 2021 gaming experience mixed with the wonderful 1990 gaming golden age!

Download: https://t.co/UugJXT4Fvh pic.twitter.com/BDTMIECQhP

— Vitor Vilela (@HackerVilela) June 18, 2021