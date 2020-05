W zamyśle twórców aplikacji, było umożliwienie jej użytkowników pracy na wielu narzędziach w jednym oknie, ale nie ma też problemu, jeśli właśnie potrzebujemy skupienia do pracy w jednej aplikacji aby uruchomić ją na cały ekran.

Osoby, które preferują pracę na klawiaturze bez myszki mogą skorzystać ze skrótów klawiaturowych, które pozwalają sprawnie przemieszczać się po zawartości i otwartych aplikacjach.

Wszystkie podstawowe funkcje Stack dostępne są w darmowej wersji programu. Płatna, kosztująca 8,4 dolary miesięcznie lub 84 rocznie, wzbogacona jest o automatyczne odświeżanie uruchomionych aplikacji, tryb ciemny oraz możliwość grupowania różnych aplikacji w osobnych oknach aplikacji.

Czy Stack może zastąpić tradycyjną przeglądarkę, taką jak Google Chrome, Firefox czy Opera? Osoby, które przyzwyczajone są do korzystania z zakładek ulubionych czy rozszerzeń raczej długo tu nie zagrzeją miejsca. Sami twórcy aplikacji zastrzegają, że nie mają ambicji do pozycjonowania jej jako Google Chrome killer, ale jedynie jako narzędzie, które ma pomóc w odciążeniu wszystkich codziennie używanych aplikacji z klasycznych przeglądarek i pracować na nich w jednym miejscu. Nazywają to wprawdzie przeglądarką internetową, ale tak naprawdę na tę chwilę jest to menedżer aplikacji internetowych z funkcją przeglądania. Przyda się więc tym z Was, którzy głównie pracują na wielu webowych aplikacjach, pozostawiając tradycyjną przeglądarkę jedynie do przeglądania sieci.

Stack pobierzecie za darmo ze strony głównej aplikacji pod tym linkiem.