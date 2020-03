Król jest teraz tylko jeden

Jeśli sądziliście, że na szczycie rankingu cały czas znajduje się Chrome, to… mieliście oczywiście rację. Przeglądarka od Google, czy tego chcemy czy nie, to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród użytkowników. Doceniam ją za wszechstronność, uniwersalność i zaplecze dodatków oraz rozszerzeń. Pod tym względem była do niedawna poza zasięgiem konkurencji, ale oparte na Chromium Opera oraz Edge niemal z dnia na dzień zaczęły oferować te same możliwości.

Aktualnie Chrome może pochwalić się zbliżającym się do 70% udziałem w rynku. Dokładnie mówiąc jest to wartość wynosząca 67,3% i to najwyższy wynik w ostatnich miesiącach od października. W 2019 roku w lipcu odnotowano skok do 68,6%, ale niedługo później udziały spadły. Dla wielu osób Chrome jest już domyślną i jedyną przeglądarką, a taki stan będzie utrzymywał się jeszcze przez jakiś czas.

Microsoft zaczyna walkę o fotel lidera

Największym rywalem wydaje się być teraz propozycja Microsoftu, która podbija serca i komputery użytkowników ze względu na unikalne funkcje, wydajność i kompatybilność z wtyczkami do Chrome. Jeśli weźmiemy pod uwagę także udział Internet Explorera, to Microsoft może pochwalić się obecnie wynikiem 13,8%. Warto pamiętać, że do niedawna Edge był przeglądarką tylko dla Windows 10 i dopiero era Edge-Chromium otworzyła nowe możliwości przed propozycją Microsoftu. To na pewno wpłynie na wyniki, bo zastępowanie poprzedniej wersji Edge zupełnie nową na urządzeniach, gdzie Edge był preinstalowany, na pewno podniesie statystyki dla Microsoftu.