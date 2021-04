SQUID na smartfonach Huawei zaoferuje jeszcze ciekawsze treści

Marcowa globalna awaria systemu Android, która powodowała zawieszanie się aplikacji łączących się z siecią nie dotknął w żaden sposób użytkowników korzystających ze smartfonów Huawei z Huawei Mobile Services. Usług mobilnych niezależnych od Google, które z jednej strony dają poczucie niezależności, z drugiej ograniczają dostęp do wielu rozwiązań oferowanych przez zewnętrzne firmy. Jednak z każdym kolejnym miesiącem widać, że Huawei przekonuje do siebie ich coraz więcej.

Zobacz też: AppGallery od Huawei rośnie jak na drożdżach, ale czy to wystarczy by uratować Huawei?

Dzięki współpracy z kolejnymi instytucjami finansowymi, w sklepie AppGallery pojawiają się aplikacje banków współpracujące z Huawei Mobile Services i dające dostęp do bankowości mobilnej. W ostatnich dniach do sklepu zawitała też np. aplikacja Mój Tauron będąca serwisem obsługowym dostawcy energii. Jednak aplikacje to nie wszystko. Huawei rozwija też współpracę z dostawcami treści i agregatorami newsów. Od zeszłego roku użytkownicy nowych urządzeń chińskiego producenta działające w oparciu o HMS mogą korzystać z usług SQUID — popularnego agregatora newsów. SQUID dostępny jest w ponad 60 krajach na świecie, a użytkownicy sprzętów Huawei mają dostęp do newsów nie tylko z poziomu aplikacji mobilnej, ale także w Huawei Assistant oraz w instalowanej domyślnie przeglądarce internetowej.

SQUID na smartfonach Huawei z HMS. Jeszcze więcej ciekawych treści do zobaczenia, przeczytania i posłuchania

SQUID poinformował właśnie o rozszerzeniu oferty dostępnej na smartfonach Huawei. Agregat dostarcza informacje z najlepszych lokalnych, regionalnych i międzynarodowych mediów w czasie rzeczywistym. A dzięki rozszerzeniu współpracy z Huawei użytkownicy smartfonów z HMS zobaczą nowe kanały tematyczne, takie jak Video, Podcasty, Sport, Technologia i Nauka oraz wiele innych. Te pojawią się w Przeglądarce Huawei.

SQUID News dostarcza na przeglądarce Huawei interesujące i wartościowe informacje od wiodących publicystów z całego świata. Użytkownicy mogą teraz czytać bieżące wiadomości na każdy temat, ale również słuchać najnowszych podcastów, a także oglądać wiadomości video

— mówi Johan Othelius, założyciel i dyrektor generalny SQUID.

Źródło: informacje prasowe