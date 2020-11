Co potrafią aparaty w Xiaomi Mi 10T Pro

Przeoczenie zestawu obiektywów na tylnym panelu Xiaomi Mi 10T Pro jest praktycznie niemożliwe. W oczy rzuca się także jeden z obiektywów, który znacząco większy od pozostałych. Dlaczego? Jakie możliwości to stwarza? Przyjrzyjmy się krótkiemu podsumowaniu zestawu w Xiaomi Mi 10T Pro, który oferuje obiektywy:

główny: 108 Mpix, f/1.7 PDAF, OIS

szeroki: 13 Mpix, f/2.4, 123 stopnie

makro: 5 Mpix, f/2.4, AF

selfie: 20 Mpix, f/2.2

Jak więc widzicie, pierwszy z nich pozwoli uchwycić zdjęcie w rozdzielczości aż 108 megapikseli, co pozwala na bardzo dogodne kadrowanie już po fakcie. Szeroki kąt zapewni komfortowe fotografowanie krajobrazów i architektury, a oprócz tego mamy możliwość zrobienia zdjęć portretowych z efektem rozmycia tła oraz fotek makro z odległości zaledwie 2 cm.

Sprawdzamy możliwości aparatu w Xiaomi Mi 10T Pro

Dzięki rozbudowanej aplikacji w nasze ręce trafił aparat, który pozwala bez większego przygotowania i posiadania zaawansowanych umiejętności zrobić zdjęcia na przykład z efektem rozmycia świateł czy w formacie kinowym. Udane ujęcia po zmroku zapewnia tryb nocny, a dodatkowe tryby pozwlają także nakręcić wideo w zwolnionym tempie czy timelapse’a (film poklatkowy). Do dyspozycji użytkownika są też szybkie ustawienia zmiany rozdzielczości i formatu zdjęcia oraz zmiany perspektywy (płynne przełączanie się pomiędzy obiektywami). By zobaczyć to wszystko i wiele więcej w akcji klikajcie w poniższe wideo.

Materiał powstał we współpracy z marką Xiaomi