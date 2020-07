Spotify koronawirusa się nie boi. Wyniki drugiego kwartału już dostępne

Pierwszy kwartał 2020 r. dla Spotify miał być rekordowy. 286 milionów aktywnych użytkowników, ponad 1,8 mld dolarów przychodów i 130 milionów subskrybentów wersji Premium. Czas pandemii, kwarantanny i światowego „lockdownu” nie wpłynął na serwis negatywnie — wręcz przeciwnie, wszystko powoli wraca do normy. Stabilny wzrost wszystkich liczb zauważycie więc w trzech ostatnich miesiącach. A z każdym kolejnym zbliżamy się do liczby 300 milionów. Drugi kwartał 2020 r. zamknął się w liczbie 299 milionów użytkowników (aktywnych miesięcznie), z czego 138 milionów posiada subskrypcję premium. Przychód zbliżył się natomiast do poziomu 1,9 mld dolarów kończąc kwartał z kwotą 1,889 mld. Największym zainteresowaniem cieszą się plany rodzinny oraz Duo, które w ostatnim czasie trafiły na kolejne rynki, w tym do Rosji i 12 europejskich krajów.

Spotify to przede wszystkim muzyka, ale nie da się ukryć, że sporo dobrego przyniosły podcasty, dzięki którym po Spotify sięgają także ci, którzy szukają ciekawych audycji internetowych, a niekoniecznie słuchają muzyki. Włodarze platformy przekonywali, że ostatni zakup The Joe Rogan Experience za 100 milionów dolarów będzie się opłacał. Udziałowcy pochwalali ten ruch, choć kwota ta mocno udzieliła się stratach. Jednak to czas zweryfikuje, czy zakup będzie korzystny. Pierwsze audycje, których premiera odbędzie się najpierw na Spotify, planowane są na wrzesień. Z czasem mają się stać materiałami na wyłączność — mowa jest o końcu roku. Już teraz na platformie znajdziecie 49 oryginalnych audycji. Niemniej jednak widać, że Spotify zależy na dalszym promowaniu podcastów, oferowaniu użytkownikom unikatowych treści, czy wspieraniu twórców. Drugi kwartał 2020 r. to wzrost słuchaczy podcastów na wszystkich rynkach, na których dostępne jest Spotify.

Spotify podsumowuje miniony kwartał. Jest dobrze

A jak wyglądają prognozy na kolejne miesiące? W trzecim kwartale Spotify przebije liczbę 300 milionów aktywnych użytkowników. Mowa jest o przedziale miedzy 312 a 317 milionami, z czego 14-144 milionów stanowić będą użytkownicy wersji Premium. Rok fiskalny 2020 miałby się zamknąć w przedziale 328-348 milionach użytkowników, z czego 146-153 miliony to osoby płacące za dostęp do Spotify Premium. Spotify wciąż rośnie w siłę oferując nowe rozwiązania, jak np. lepsze wsparcie dla Chromecast, które wydaje się błahostką, jednak przez wiele lat nie było dostępne

Jeśli chcecie przeczytać cały list do udziałowców i dowiedzieć się więcej szczegółów na temat działań Spotify w drugim kwartale 2020 r., odsyłam na oficjalną stronę Spotify dla inwestorów.