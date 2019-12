Spotify też banuje politykę. To powinien być standard

Zobacz też: Moje dane nie zostały udostępnione firmie Cambridge Analytica, możecie już sprawdzić czy Wasze też

Miły krok — teraz czekamy na największego nieobecnego: Facebooka

Twitter i Spotify poczyniły zmiany. Google — wprowadziło ograniczenia, reklamodawcy nie mają do końca wolnej ręki w kwestii targetowania swoich tworów. I obok tego wszystkiego jest Facebook, który ani zakupionych u nich reklam nie sprawdza pod względem jakości (i prawdy), ani nie stawia żadnych ograniczeń. Gigant zapowiada zmiany, ale marnie im to idzie. Póki co można podglądać kto wykupił reklamę — no i jego poprzednie zakupy. W takim tempie może zdążą przed kolejnymi wyborami ;-).

Źródło