Spokój, bezpieczeństwo i nowoczesne technologie… czyli przepis na ferie idealne

Obozy sportowe, kursy, wczasy w ciepłych krajach, a może regeneracja i zabawa w domu? Wszystkie sposoby są dobre, by odpocząć w pełni. Właśnie! W pełni – czyli jak? Tak, by uwolnić swoją głowę od natrętnych pytań, m.in. o to czy nasze dzieci i mieszkanie są w pełni bezpieczne. Bez względu na to gdzie i jak planujemy wypoczywać w czasie ferii, to właśnie kwestia poczucia bezpieczeństwa jest kluczowa do stuprocentowej regeneracji.

WARIANT PIERWSZY: FERIE ZIMOWE POZA DOMEM

Przyjmijmy, że wszystko się udało: zgranie urlopów, ferii dzieci oraz zameldowania w wyjątkowym miejscu. Przyjmując rolę organizatora zimowego wyjazdu, warto przekazać komuś innemu funkcję strażnika domowego ogniska. Tylko wtedy nasza dwutygodniowa regeneracja przebiegnie absolutnie bez zakłóceń. I nie chodzi tu wcale o „zatrudnienie” kuzynki, teściowej lub przyjaciela. Istnieją opcje równie skuteczne, a dużo mniej angażujące nasz czas oraz czas naszych bliskich.

Ile od poczucia spokoju dzieli użytkownika inteligentnych systemów bezpieczeństwa? W zasadzie kilka ruchów palcem. Z pomocą wszystkim wczasowiczom przychodzi centrala TaHoma®. Dzięki niej nasz smartfon staje się mobilnym centrum dowodzenia. Podłączając inteligentne urządzenia bądź grupy urządzeń (kamery, alarmy, czujniki, oświetlenie, termostat), tworzymy bezpieczny i bardzo sprytny system! Zamiast angażowania wspomnianej kuzynki, podczas naszego urlopu uruchamiamy zdalnie specjalny scenariusz. Będzie symulował obecność domowników, np. podniesie i opuści rolety w zależności od pory dnia, rozbroi alarm, poinformuje o podejrzanej wizycie i co najważniejsze – da spokój ducha właścicielowi. W przypadku wykrycia dymu, czujnik Somfy uruchamia ustaloną procedurę. Mało tego – poprzez podniesienie rolet, otwarcie bramy garażowej i włączenie oświetlenia, ułatwia ewakuację mieszkańcom. Z kolei IntelliTAG™ wykryje włamanie… zanim do niego dojdzie! Ten precyzyjny czujnik identyfikuje nie tylko otwieranie okien czy drzwi, ale również nietypowe drgania, np. łom czy wiertło. Wszystko dla bezpieczeństwa!

W czasie gdy nasz wzrok będzie skierowany na tropikalne palmy, ośnieżone stoki czy nadmorskie krajobrazy, warto by ktoś rzucał okiem na nasz dom. Mogą być to na przykład kamery: wewnętrzna i zewnętrzna. Urządzenia działają przez całą dobę, na bieżąco rejestrując to, co dzieje się w mieszkaniu i na całej posesji. Za pomocą swojego smartfona możemy w bardzo prosty sposób sterować kamerami oraz zarządzać ich ustawieniami. Jeśli podczas wczasów stęsknimy się np. za widokiem swojej kuchni – możemy obejrzeć ją na żywo. I to w najlepszej jakości – Full HD. Kamera wewnętrzna Somfy to „obserwator” bardzo nowoczesny – umożliwia 8-krotne powiększenie, wyposażona jest także w noktowizor i detektor ruchu. Żaden nieproszony gość nie umknie temu inteligentnemu oku! Taki sam sposób działania ma również kamera zewnętrzna Somfy, która dodatkowo w przypadku wykrycia obecności intruza uruchomi syrenę alarmową o głośności 110 dB. Jeśli podłączymy ją dodatkowo do systemu zarządzania światłem – one również włączą się i tym samym zasygnalizują o nieproszonej wizycie. Jednym ruchem w smartfonie można aktywować lub dezaktywować wykrywanie ruchu. A dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi – nawet skomunikować się z nieproszonym gościem.

W czasie ferii zimowych nie należy myśleć o kosztach. Dobrze jest jednak w trakcie wypoczynku nie martwić się o wysokość rachunków, prawda? Tu z pomocą przychodzi termostat Somfy. To zdalnie zarządzane urządzenie idealnie dopasowuje się do rytmu pracy, ale i wypoczynku domowników. W czasie gdy my odpoczywamy, pod naszą nieobecność termostat obniża ogrzewanie do trybu eco i utrzymuje je na stałym poziomie. W każdej chwili, z dowolnego miejsca na ziemi możemy zmienić temperaturę w naszym mieszkaniu – wystarczy smartfon z połączeniem internetowym. Termostat to nie tylko czujny, ekonomiczny stróż naszej posesji – to także stęskniony za domownikami członek rodziny! Dowód? Dzięki funkcji geolokalizacji, jak tylko będziemy zbliżać się do mieszkania po powrocie z podróży, miłość (i temperatura) wzrośnie.

WARIANT II: FERIE ZIMOWE W DOMOWYM ZACISZU

Przyjmijmy, że zima w tym roku zaskoczy polskich uczniów i ich rodziców, upraszczając plany na spędzenie ferii. Śnieg pokryje okolice domostwa, tworząc idealną aurę do białego szaleństwa. Okaże się, że lepszym pomysłem, niż wysłanie dzieci na obóz zimowy w góry, będzie organizacja wypoczynku w domu. Nawet jeśli w tym czasie rodzic przebywa poza mieszkaniem, nie musi martwić się o bezpieczeństwo swojej rodziny.

Przydatnym gadżetem może okazać się urządzenie Key Fob. System rozpoznaje wszystkie osoby posiadające odpowiedni klucz zbliżeniowy. Czy Twoje dziecko wróciło już ze spaceru lub zajęć dodatkowych? Czy bezpiecznie dotarło do domu? Sprawdzisz to w aplikacji. Dziecko przebywa w domu, a Ty zyskujesz spokój. Somfy One to urządzenie, dzięki któremu z łatwością można monitorować poczynania najmłodszych domowników, siedząc przy biurku w pracy – wystarczy telefon! Jak spędzają czas nasze dzieci – to sprawdzimy dzięki transmisji na żywo. Idealną funkcją jest możliwość słuchania, co dzieje się w domu pod Twoją nieobecność oraz mówienia (na przykład przypominając o posprzątaniu zabawek w salonie).

WARIANT III: NA FERIE… ZAPRASZAMY DO DOMU!

A co jeśli to Twoje mieszkanie będzie celem feryjnego wypoczynku? Zamiast zastanawiać się, jak przekazać klucze swoim gościom i denerwować, czy przypadkiem ich nie zgubią, skorzystaj z opcji dużo bardziej nowoczesnych i wygodnych, na przykład zamka Door Lock. Zarządzenie dostępem do domu umożliwi Ci połączenie z Internetem oraz smartfon. Zdalnie odblokujesz zamek, sprawdzisz czy opuścili mieszkanie lub „przez przypadek” zablokujesz.… Wszystko zależy wyłącznie od Ciebie. I aktualnego nastroju :)

Czego potrzebuje rodzic, by ferie jego dziecka były udane? Jak się okazuje – nowoczesnych technologii. I wcale nie chodzi tutaj o konsole czy gry komputerowe. Bez względu na to gdzie, w jaki sposób i jak długo wypoczywamy (sami lub ze swoimi pociechami), najważniejszy jest spokój – bo to on podobno nas ocali! Oczywiście przy minimalnym wsparciu inteligentnych rozwiązań.