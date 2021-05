Nowy „Spider-Man: No Way Home” będzie najlepszym filmem lub największym rozczarowaniem

Te rewelacje nie pokrywają się jednak z wypowiedziami Toma Hollanda (aktualnego Spider-Mana) oraz Andrew Garfielda, którzy w wywiadach zaprzeczają obecności innych Spider-Manów. Holland zaznaczył, że przeczytał scenariusz od początku do końca i zatajenie przed nim angażu pozostałych aktorów byłoby cudownym działaniem Marvela, natomiast Garfield powiedział, że „nie otrzymał telefonu [od Marvela]” w tej sprawie. Mimo to, gdy zadano mu pytanie wprost, czy zobaczymy go w filmie, odpowiadał nieco naokoło nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi.

Jako, że opisywany do tej pory pomysł na „Spider-Man: No Way Home” bardzo mi się podoba, to moje wrażenia po odsłuchaniu wywiadów mogą nie być obiektywne, ale skłaniam się ku temu, że obydwaj panowie umyślnie unikają potwierdzenia i wypowiadają się w taki sposób, by móc to później odkręcić, tłumacząc się brakiem chęci zepsucia niespodzianki fanom.

A jeśli fabuła Spider-Man: No Way Home z przecieków to wymysł fanów?