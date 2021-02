Szczoteczka do zębów z aplikacją może być fajna. Kilka tygodni z soniczną szczoteczką Lebooo

Moje doświadczenia związane z synchronizacją smart urządzeń są… delikatnie mówiąc – umiarkowane. Soniczna szczoteczka Lebooo to sprzęt, który nie sprawił w tym aspekcie najmniejszych problemów. Po tym jak miałem już konto i odpowiednią wersję aplikacji, smartfon w mgnieniu oka znalazł szczoteczkę. Kilka stuknięć palcem w ekran i gotowe. No a skoro gotowe, to można przejść do korzystania z urządzenia w pełni.

Soniczna szczoteczka Lebooo — mycie zębów z instruktażem w czasie rzeczywistym

„Grywalizacja” każdego aspektu życia to żadna nowość. Użytkownicy podobno lubią walczyć o punkty i możliwie jak najlepsze wyniki. Podobno, bo nie ukrywam, że… na mnie to niespecjalnie działa. Nie mam potrzeby rywalizować z kimś, a z samym sobą tym bardziej. Mimo wszystko pamiętam jak koszmarnie niewygodny był stojak na smartfon w szczoteczce Oral-B i jak bardzo nie trafiała do mnie tamtejsza aplikacja towarzysząca całemu procesowi. Tutaj nie ma takich problemów — smartfon może leżeć gdzie chcemy, a głównym zadaniem aplikacji jest zadbanie o to, abyśmy możliwie jak najstaranniej i najlepiej zadbali o higienę jamy ustnej. Aplikacja krok po kroku przeprowadza nas przez cały ten proces, sygnalizując konieczność zmiany miejsc które szczotkujemy.