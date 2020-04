Xiaomi Mi Note 10 u operatorów

Na pierwszy rzut bierzemy smartfona Xiaomi Mi Note 10, którego aktualnie można kupić w 20 ratach 0% na EURO RTV AGD po 99,95 zł miesięcznie, co daje łączny koszt 1999 zł.

Xiaomi Mi Note 10 w Orange w głównym abonamencie Plan Mobilny 55 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych) kosztuje na start i później w 24 ratach po 79,00 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc 1896 zł, czyli prawie 100 zł taniej niż w sklepie.

W ofercie Play i T-Mobile nie ma tego modelu, a w Plusie jest niedostępny w sprzedaży online, możemy więc już przejść do tabelki.

Xiaomi Mi Note 10 u operatorów Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 w Orange + smartfon Xiaomi Mi Note 10 55,00 zł 0,00 zł 79,00 zł 24 50,00 zł 3 266,00 zł Smartfon Xiaomi Mi Note 10 w EURO RTV AGD + oferta bez zobowiązania za 29,00 zł 29,00 zł 0,00 zł 99,95 zł 20 0,00 zł 2 695,00 zł

Xiaomi Redmi Note 8 Pro u operatorów

Xiaomi Redmi Note 8 Pro w wersji 64 GB kosztuje w sklepie 1099 zł lub w 20 ratach po 54,95 zł.

Redmi Note 8 Pro w ofercie abonamentowej Orange kosztuje 0 zł na start i 24 raty po 37 zł, co daje po dwóch latach 888 zł, czyli nieco lepsza oferta niż poprzedni model, bo o ponad 200 zł tańsza niż w sklepie.

W Play nie ma tego modelu, a w Plusie jest tylko droższa wersja 128 GB. Z kolei w T-Mobile w abonamencie M za 49 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych) kupicie go w cenie na start 449 zł i w 24 ratach po 20 zł. Razem – 929 zł.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro u operatorów Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 w Orange + smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 55,00 zł 0,00 zł 37,00 zł 24 50,00 zł 2 258,00 zł T-Mobile M + smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 49,00 zł 449,00 zł 20,00 zł 24 20,00 zł 2 125,00 zł Smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro w EURO RTV AGD + oferta bez zobowiązania za 29,00 zł 29,00 zł 0,00 zł 54,95 zł 20 0,00 zł 1 795,00 zł

Xiaomi Redmi Note 8T u operatorów

Xiaomi Redmi Note 8T kosztuje teraz w promocji o 100 zł taniej w EURO – 799 zł lub w 20 ratach po 39,95 zł.

Orange wycenił go na 0 zł na start i 24 raty po 27 zł, co daje 648 zł po dwóch latach, czyli prawie 150 zł taniej niż w sklepie.

W abonamencie Play SOLO M za 55 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych) smartfon ten kosztuje 1 zł na start i 24 raty po 40 zł. Razem za sam sprzęt po dwóch latach zapłacicie za niego 961 zł.

Plus w abonamencie za 50 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych) ma ten sam model w cenie 0,98 zł na start i w 24 ratach po 37 zł, co daje razem 888,98‬ zł.

W T-Mobile z kolei kosztuje on na start 199 zł i później w 24 ratach po 20 zł, co daje łącznie 679 zł, czyli prawie tyle samo, co w aktualnej promocji na Orange.

Xiaomi Redmi Note 8T u operatorów Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 w Orange + smartfon Xiaomi Redmi Note 8T 55,00 zł 0,00 zł 27,00 zł 24 50,00 zł 2 018,00 zł Play SOLO M + smartfon Xiaomi Redmi Note 8T 55,00 zł 1,00 zł 40,00 zł 24 50,00 zł 2 331,00 zł Plus abonament 50 + smartfon Xiaomi Redmi Note 8T 50,00 zł 0,98 zł 37,00 zł 24 0,00 zł 2 088,98 zł T-Mobile M + smartfon Xiaomi Redmi Note 8T 49,00 zł 199,00 zł 20,00 zł 24 20,00 zł 1 875,00 zł Smartfon Xiaomi Redmi Note 8T w EURO RTV AGD + oferta bez zobowiązania za 29,00 zł 29,00 zł 0,00 zł 39,95 zł 20 0,00 zł 1 495,00 zł

Xiaomi Redmi 7A u operatorów

Najtańszy z listy, Xiaomi Redmi 7A kosztuje w sklepie 349 zł lub 20 raty po 17,45 zł.

W abonamencie Orange kupicie go za 0 zł na start i 24 raty po 12 zł. Razem – 288 zł, czyli nieco ponad 50 zł taniej.

T-Mobile nie ma tego modelu w ofercie na stronie, a w Plusie nie jest dostępny w sprzedaży online aktualnie, to zostaje nam na koniec Play, gdzie kupicie go za 1 zł na start i 24 raty po 20 zł, co daje razem 481 zł.

Xiaomi Redmi 7A u operatorów Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 w Orange + smartfon Xiaomi Redmi 7A 55,00 zł 0,00 zł 12,00 zł 24 50,00 zł 1 658,00 zł Play SOLO M + smartfon Xiaomi Redmi 7A 55,00 zł 1,00 zł 20,00 zł 24 50,00 zł 1 851,00 zł Smartfon Xiaomi Redmi 7A w EURO RTV AGD + oferta bez zobowiązania za 29,00 zł 29,00 zł 0,00 zł 17,45 zł 20 0,00 zł 1 045,00 zł

Źródło: Blog Orange.