Za udziałem w takim programie przemawiają trzy podstawowe kwestie:

elastyczność – klienci mogą łączyć usługi w dowolnym czasie – jak chcą i kiedy chcą,

wygoda i wszystko w jednym miejscu czyli możliwość skorzystania z popularnych usług w ramach jednej spójnej propozycji operatorów (Plus i Cyfrowy Polsat łączą tu siły),

oszczędności wynikające z obniżonej ceny za każdą kolejną usługę, którą dołączymy do swojego zestawu.

W ciągu 6 lat od uruchomienia programu zalety te doceniło już 2 miliony klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu, którzy połączyli aż 6 milionów usług.

Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu:

Dla nas najważniejsze jest to, czego chcą nasi klienci – pracujemy i tworzymy usługi dla nich. I cieszymy się, że tak chętnie wybierają naszą ofertę, która jest prosta – telewizja, internet i telefon dla każdego wszędzie. Polacy tego chcą, a my im to dajemy. Jesteśmy dumni, że tak wielu klientów nam zaufało i korzysta codziennie z tego, co dla nich przygotowaliśmy.

Jakie usługi można łączyć w Plusie i Cyfrowym Polsacie? Operatorzy oferują;

Telewizję satelitarną

Telewizję kablową w technologii IPTV

Telewizję naziemną

Plus Światłowód

Domowy internet LTE

Internet mobilny LTE

Abonament telefoniczny

Telefon stacjonarny

oraz usługi dodatkowe, takie jak:

Monitoring

Ubezpieczenia

Gaz

Prąd

Klient z największą liczbą usług skompletował ich aż 9, co daje mu oszczędności rzędu 1,5 tys. zł rocznie. My sprawdzimy oszczędności jakie można wygenerować łącząc 3 podstawowe usługi dla rodziny, z których zwykle każde gospodarstwo domowe korzysta. Mianowicie – telefon, internet i telewizję.

Abonament telefoniczny w Plusie dla 4-osobowej rodziny (2 dorosłych i dwójka dzieci)

Oferta na abonament Plus/Plany Plus Abonament Plus Abonament Plus Abonament Plus Abonament Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 2 GB 12 GB

Po wykorzystaniu pakietu prędkość 1 Mb/s 24 GB

Po wykorzystaniu pakietu prędkość 2 Mb/s 72 GB

Po wykorzystaniu pakietu prędkość 1 Mb/s Przez cały okres umowy Do wyboru: HBO GO, Tidal albo IPLA Sport Premium na dwa lata Bonusy 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Abonament 1 numer 30,00zł 50,00zł 70,00zł 75,00zł Abonament 2 numery – 75,00zł 115,00zł 125,00zł Abonament 3 numery – 100,00zł 160,00zł 175,00zł Abonament 4 numery – 125,00zł 205,00zł 225,00zł Koszt na numer – 31,25zł 51,25zł 56,25zł

W Plusie w abonamencie telefonicznym mamy do wyboru 4 plany taryfowe, do wyliczeń weźmiemy główny abonament za 50 zł. Taki plan, z podobnym zestawem usług kosztuje u pozostałych operatorów w okolicach 50 zł, więc śmiało możemy policzyć, że jakby dla każdego członka rodziny zakupić podobny abonament osobno u różnych operatorów, zapłacilibyśmy za nie w okolicach 200 zł. Biorąc te wszystkie numery w Plusie, zapłacimy miesięcznie 125 zł. Pierwsza nasza oszczędność wynikająca z oferty multisim wynosi więc 75 zł miesięcznie, rocznie wychodzi to 900 zł.

Plus Światłowód

Dla naszych przykładowych abonamentów telefonicznych dobieramy teraz Plus Światłowód.

Mamy tu do wyboru 3 plany z prędkością do 150 Mb/s, 500 Mb/s i do 1 Gb/s w cenie odpowiednio 60 zł, 80 zł i 100 zł miesięcznie. Myślę, że prędkość do 150 Mb/s będzie wystarczająca dla większości osób, więc do naszego wspólnego rachunku dochodzi kwota 50 zł miesięcznie. Do tego dochodzi nam w cenie internet mobilny z limitem 5 GB transferu danych, który może się przydać podczas wyjazdów weekendowych czy służbowych.

Niemniej liczymy roczne koszty więc nie uwzględniamy tu darmowych miesięcy, tak więc bez programu smartDOM zapłacilibyśmy przez rok za dostęp do światłowodów 720 zł, natomiast w przypadku, gdy jest to nasza kolejna usługa w Plusie zapłacimy 600 zł, oszczędzając przy tym 120 zł. Razem mamy więc już “w kieszeni” 1 110 zł.

Telewizja kablowa IPTV

Jako, że mamy już szybki i nielimitowany internet stacjonarny, dobrą opcją zakupu telewizji będzie telewizja kablowa przez internet IPTV, choć oczywiście rabat smartDOM otrzymamy również, gdy wybierzemy którąś z ofert telewizji satelitarnej.

W tym celu przenosimy się już na strony Cyfrowego Polsatu i sprawdzamy oferty prezentowane i dostępne online. Telewizja będzie dla nas 3 produktem, a więc odhaczamy na górze strony „włącz rabat w smartDOM”. Wyświetlają się do wyboru 4 pakiety z 74 kanałami, 77, 142 i 148 kanałami za odpowiednio 10 zł, 20 zł, 50 zł i 90 zł miesięcznie.

Najlepszym wyborem na telewizję z internetem będzie pakiet Rodzinny+Cinemax+Eleven Sports, za który normalnie zapłacilibyśmy przez cały rok 360 zł, a w programie smartDOM wyniesie nas to 240 zł. Oszczędność – kolejne 120 zł na rok.

Razem więc mamy już dokładnie 1 320 zł zaoszczędzone, czyli prawie tyle, co wspomniany klient ze skompletowanymi 9 usługami. Warto zwrócić uwagę, że w cenie tego pakietu dostajemy też dostęp do kanałów Eleven Sports, w których obejrzymy m.in. rozgrywki LaLiga Santander, Serie A TIM, Bundesligi oraz wyścigi Formuły 1 na żywo.

Podsumowując

Licząc w podsumowaniu te koszty przełóżmy je na koszty miesięczne, bo te są najważniejsze w comiesięcznym budżecie w każdym gospodarstwie domowym. Wybierając pojedyncze usługi, za abonament telefoniczny zapłacilibyśmy 200 zł miesięcznie, za dostęp do światłowodu 60 zł miesięcznie, a za telewizję 30 zł miesięcznie. Razem 290 zł, to spory wydatek dla domu.

W przypadku skorzystania z ofert łączonych i programu smartDOM, koszt ten zamknie się w kwocie 195 zł, czyli to prawie 100 zł miesięcznie oszczędności, które można przeznaczyć na wykupienie dostępu do HBO GO, na ratalny zakup smartfona czy telewizora, na inne domowe wydatki lub zwyczajnie odłożyć.

Warto też tu zauważyć, że sprawdziłem trzy podstawowe usługi, ale bez problemu, w każdym momencie trwania umowy możemy dokupić kolejną usługę, na przykład ubezpieczenie, prąd czy gaz i za każdą zapłacimy mniej w smartDOM, dzięki czemu zaoszczędzimy jeszcze więcej.

—

