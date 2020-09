Smart Car od T-Mobile i zawsze wiesz, co dzieje się z Twoim autem

Dużą zaletą aplikacji jest też jej intuicyjna i bardzo wygodna obsługa. Szybko można połapać się co do czego służy, co gdzie sprawdzić i jakie powiadomienia faktycznie chcemy dostawać. Jednocześnie wszystkie dane zebrane są w jednym miejscu, a dodatkowo mamy jeszcze monitoring stanu technicznego pojazdu (odczytywanie błędów OBD2 i stan naładowania akumulatora). Smart Car od T-Mobile to kompleksowe rozwiązanie, które powinno cieszyć się sporym zainteresowaniem.

Ze Smart Car od T-Mobile każdy samochód staje się „smart”

Usługa Smart Car od T-Mobile potrafi zamienić każdy samochód w inteligentny pojazd. Tego typu rozwiązania trafiają dopiero do najnowszych pojazdów dostępnych na rynku, które są cały czas podłączone do sieci i można je monitorować przy pomocy aplikacji. T-Mobile daje natomiast taką możliwość każdemu chętnemu, niezależnie od tego kiedy auto zostało wyprodukowane i jakie ma wyposażenie. Nie jest to jednak tylko zwykły gadżet, a bardzo przydatna usługa, które realnie zwiększa bezpieczeństwo naszego pojazdu.

Tekst powstał przy współpracy z T-Mobile.