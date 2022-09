Słuchawki to akcesorium, bez którego często nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Jak żyć bez ulubionej muzyki? Owszem, można, ale to już nie to samo. Jakie słuchawki wybrać do akademika? Co do słuchania zabrać ze sobą gdy opuszczamy rodzinny dom? Oto moja podpowiedź.

Przełom września i października to czas kompletowania wyprawki na studia. To wyjątkowo stresujący okres zwłaszcza dla tych, którzy dopiero rozpoczynają studia. Droga do wyższego wykształcenia często wiąże się z opuszczeniem rodzinnych stron, co tylko potęguje ilość zmian zachodzących w życiu. Do tych ważnych dni każdy chciałby przygotować się jak najlepiej. Wyprawka na studia to również sprzęt elektroniczny, którego potrzebujemy, wbrew pozorom, dość sporo. Z całą pewnością przyda się komputer, najczęściej laptop, bez którego zdobywanie wiedzy w 2022 roku byłoby mocno utrudnione. Przyda się również smartfon do kontaktu z innymi studentami, ale też z tymi, którzy zostali w rodzinnych stronach. Potrzeba również czegoś by choć na chwilę odciąć się od rzeczywistości i spędzić czas z samym sobą. W mieszkaniu studenckim czy akademiku to niemalże niemożliwe, wszak na ogół panuje tam dość spory hałas. Lekarstwo na ten problem jest tylko jedno – słuchawki.

W internecie roi się od poradników, w których można znaleźć sugestie dotyczące doboru właściwego laptopa, smartfona czy tabletu. Pojawiają się również gotowe konfiguracje komputerów stacjonarnych, zdolnych zapewnić wystarczająco wysoką wydajność do pracy i zabawy przez najbliższych kilka lat. Co z słuchawkami? Tu sugestii jest zdecydowanie mniej. Dostępne materiały najczęściej sprowadzają się do wskazania kilku modeli z oferty danego sklepu internetowego. Ja postanowiłem pójść nieco inną drogą i nie wskażę żadnych konkretnych słuchawek. Nie chciałbym być posądzany o współpracę z którąkolwiek z marek przy tworzeniu tego materiału, dlatego nie będzie w nim precyzyjnych rekomendacji. Postaram się jedynie podzielić kilkoma przemyśleniami odnośnie tego, jakie powinny być słuchawki na studia i czego należy od nich wymagać. Jakich błędów wystrzegać się przy zakupie słuchawek do akademika? Również na ten temat mam kilka sugestii.

W portfolio firmy Apple znajdziemy słuchawki douszne, dokanałowe i wokółuszne

Słuchawki na studia – czy muszą być drogie?

Zacznijmy od tego co najistotniejsze podczas kompletowania studenckiej wyprawki, czyli budżetu. Doskonale wiadomo, że w momencie, gdy trzeba zmierzyć się z kilkoma dużymi wydatkami w jednym czasie, dokładnie oglądamy każdą wydawaną złotówkę. Ile pieniędzy przeznaczyć na słuchawki? Cóż, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak wiele pieniędzy możemy wydać właśnie na ten cel. Odradzałbym jednak, by słuchawki kupowane z myślą o akademiku były jednymi z najtańszych. Jest wiele argumentów przemawiających za tym, żeby już na starcie darować sobie najniższą półkę cenową. Od jakości wykonania, która przekłada się na trwałość, przez komfort użytkowania po brzmienie. Najtańsze modele z reguły nie spełnią oczekiwań, dlatego najlepiej od razu je pomińmy.

Rozsądny budżet, z którym można wybrać się na zakupy słuchawek do akademika, to około 100-300 złotych za słuchawki przewodowe. Naturalnie, ciężko w tej cenie liczyć na model wybitny, jednak bez trudu uda się kupić jedną z podstawowych konstrukcji od renomowanych producentów. W przypadku słuchawek bezprzewodowych wymagany budżet będzie nieco większy, jednak taka jest naturalna kolej rzeczy – bardziej zaawansowana konstrukcja musi kosztować więcej.

Oczywiście, im większy budżet tym lepiej. Z pewnością warto go rozszerzyć zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na jak najwyższej jakości dźwięku. Warto również wziąć pod uwagę dodatkowe atuty droższych słuchawek, takie jak aktywna redukcja odgłosów otoczenia. W gwarnym akademiku czy mieszkaniu możliwość odcięcia się od niepożądanych dźwięków może okazać się niezbędna. Słuchawki na studia wcale nie muszą być drogie, bo również za mniejszą kwotę znajdziemy coś ciekawego, jednak jeśli możemy dopłacić bez uszczerbku dla budżetu, warto to zrobić. Gdzie leży granica opłacalności? Jak zwykle w przypadku sprzętu audio, wyłącznie w głowie (i portfelu) kupującego.

Słuchawki Apple AirPods Max są bardzo drogie. Na szczęście, bez trudu znajdziemy coś znacznie tańszego i również bardzo dobrego

Które słuchawki są najlepsze dla studenta? Dokanałowe, douszne, nauszne czy wokółuszne?

Odpowiedź na to pytanie, przynajmniej w mojej opinii, jest zdecydowanie łatwiejsza niż pytanie o cenę. Odkąd słucham muzyki miałem możliwość przetestowania dziesiątek, jeśli nie setek modeli słuchawek, a wniosek z tych testów może być tylko jeden. Słuchawki douszne czy dokanałowe to świetna sprawa, jednak tylko na krótką metę. Podczas dłuższych odsłuchów można zauważyć, że zaczynają uwierać, co powoduje spory dyskomfort. Najłatwiej przekonać się o tym podczas podróży komunikacją zbiorową na nieco dłuższym dystansie, czy też po prostu zasypiając w słuchawkach. To świetny wybór jednak niekoniecznie wtedy, gdy chcemy spędzać w nich kilka godzin w ciągu dnia. Słuchanie muzyki, oglądanie filmów, uczestnictwo w zdalnych zajęciach, rozmowy przez komunikatory internetowe to tylko kilka przykładowych zadań, do których wykorzystujemy słuchawki. Dobrze więc już na etapie zakupu zadbać o jak najwyższy komfort.

Osobiście zarówno do akademika jak i mieszkania studenckiego wybrałbym duże słuchawki wokółuszne. To sprawdzona od wielu lat konstrukcja, która w dłuższej perspektywie może okazać się najwygodniejsza. Nie wymagają wieszania czegokolwiek na małżowinie czy wtykania do kanału słuchowego, co czyni je rozwiązaniem zdecydowanie bardziej komfortowym. W ten sam sposób okazują swoją wyższość nad słuchawkami nauszynymi, wywierającymi nacisk na małżowinę. Owszem, tego typu słuchawki nie są równie wygodne w transporcie co małe słuchawki douszne czy dokanałowe, jednak w tym konkretnym wypadku mam na myśli przede wszystkim zastosowanie stacjonarne. Wybieramy słuchawki wykorzystywane zdecydowanie najczęściej w pomieszczeniu, dlatego to właśnie modele wokółuszne będą, w mojej opinii, tymi najwłaściwszymi.

Z wybieranych słuchawek będziemy korzystać przede wszystkim w pomieszczeniu

Słuchawki otwarte, półotwarte czy zamknięte? Wybierając pamiętajmy o współlokatorach

Jeśli już zdecydowaliśmy się na słuchawki wokółuszne, trzeba wybrać typ słuchawek, za którymi będziemy się rozglądać. Co do zasady wyróżniamy trzy typy tego typu konstrukcji: otwarte, półotwarte i zamknięte. Słuchawki otwarte, dzięki swojej konstrukcji, oferują największą głębię i wrażenie przestrzenności dźwięku, jednak za cenę niskiej szczelności. Jeśli my czegoś słuchamy w słuchawkach otwartych, słyszy to również najbliższe otoczenie. Co istotne, dość głośno i wyraźnie. Z kolei w słuchawkach zamkniętych nieco trudniej o przestrzeń dźwięku, jednak zdecydowanie łatwiej o lepszą izolację od otoczenia. Model półotwarty to wariant pośredni między wyżej wymienionymi.

Wybierając słuchawki musimy pamiętać o tym, że nie tylko my nie chcemy słyszeć tego, co dzieje się obok nas, ale również nasze otoczenie nie chce słyszeć tego, czego właśnie słuchamy. W pokojach zajmowanych przez kilka osób, takich jak najczęściej spotykane w akademikach i mieszkaniach studenckich, to bardzo istotne. Cóż, wygląda na to, że nie mamy wyboru. Słuchawki typu zamkniętego to najwłaściwszy model do użytkowania w pomieszczeniu, w którym nie jesteśmy sami.

Nie oznacza to jednak, że w dużych słuchawkach wokółusznych nie można wychodzić na zewnątrz

Co z ANC?

Coraz więcej modeli słuchawek bezprzewodowych oferuje mechanizm aktywnej redukcji odgłosów otoczenia. Co istotne, są to zarówno niewielkie słuchawki douszne i dokanałowe typu TWS, ale również słuchawki nauszne i wokółuszne. O ile tylko dysponujemy odpowiednio wysokim budżetem, warto sięgnąć właśnie po słuchawki z mechanizmem ANC. Dlaczego właśnie takie? Dokładnie po to, by jeszcze mocniej odciąć się od tego, co dzieje się tuż obok. Słuchawki z ANC przydadzą się nie tylko do tego, by móc słuchać ciszej, ale również po to, by zapewnić sobie chwilę ciszy. Właściwa implementacja ANC sprawia, że słuchawki mogą okazać się bardzo dobrym substytutem dla stoperów.

Dla wszystkich tych, którzy szukają słuchawek z aktywną redukcją odgłosów otoczenia, mamy dobrą wiadomość. Na rynku pojawia się coraz więcej tego typu modeli, dlatego można kupić je zdecydowanie taniej. Co prawda propozycje renomowanych marek to wciąż koszt około 1000 złotych, jednak bez trudu znajdziemy coś ciekawego nawet za połowę tej kwoty. Jeśli cenimy sobie ciszę, warto dopłacić do słuchawek z ANC.

Słuchawki przewodowe czy bezprzewodowe – które wybrać do akademika?

Na sam koniec zostawiłem sobie jedno z najtrudniejszych pytań, ponieważ zwłaszcza w skromniejszym budżecie ciężko wybrać między słuchawkami przewodowymi a bezprzewodowymi. Wiadomo, że co do zasady słuchawki bezprzewodowe będą wygodniejsze, jednak zwłaszcza w niższej półce cenowej często kosztem jakości dźwięku. Jeżeli jednak możemy przeznaczyć na zakup słuchawek przynajmniej kilkaset złotych, warto postawić na model bezprzewodowy, jednak z funkcją odtwarzania dźwięku dostarczanego kablem. Na rynku bez trudu znajdziemy słuchawki bezprzewodowe wyposażone w standardowe gniazdo mini jack i to właśnie w taki model celowałbym przede wszystkim.

Chcemy słuchać ze smartfona pozbawionego wyjścia słuchawkowego? Słuchawki bezprzewodowe będą właściwym wyborem. Istnieje konieczność podłączenia do komputera czy innego urządzenia bez interfejsu Bluetooth? Można skorzystać z kabla. Rozwiązanie najbardziej wszechstronne będzie w tym wypadku zdecydowanie najlepsze.

Słuchawki na studia to jedno z najpotrzebniejszych akcesoriów

Z mikrofonem czy bez?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo krótka, dlatego właściwie nie potrzebuje odrębnego akapitu. Jeśli chcemy używać słuchawek wyłącznie do słuchania muzyki i oglądania filmów – szkoda przepłacać za model z mikrofonem. Mają służyć również do grania, zdalnej nauki i komunikatorów internetowych? Mikrofon jest niezbędny.

Słuchawki to jeden z najważniejszych elementów wyprawki na studia. Mam nadzieję, że dzięki powyższym wskazówkom uda się kupić te najlepsze, które spełnią oczekiwania przez najbliższych kilka lat użytkowania. Miłego zdobywania wiedzy na studiach!