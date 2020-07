Oto, za ile czytelnicy Antyweb kupują słuchawki [WYNIKI ANKIETY]

Kilka dni temu zapytałem was o to, ile chcielibyście wydać na słuchawki. Zanim przejdziemy jednak do finalnych wyników, kilka słów wprowadzenia. Zwróciliście mi bowiem w komentarzach uwagę na kilka istotnych kwestii, co bardzo mnie ucieszyło, ponieważ oznacza to, że temat jest dla was interesujący. W miarę możliwości na nie odpowiadałem, ale chciałbym je też tutaj podsumować, aby dać wynikom nieco szerszy kontekst. Po pierwsze – nie należy traktować tego „badania” jako jakiegoś wyznacznika. Nie była to ankieta na jakkolwiek minimalnie nawet reprezentatywnej próbie, nawet jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o czytelnikach Antywebu, nie wspominając o całym społeczeństwie. Poniższe wyniki są więc raczej wskazówką do tego, jak prezentują się zachowania konsumenckie.

Po drugie – tak jak najbardziej wiem, że niektórzy w was mają po dwie i więcej par słuchawek do różnych aktywności (do biegania, na siłownię etc.). Zarzucaliście mi, że nie wylistowałem wszystkich z nich, abyście mogli dobrać odpowiednią kategorię do odpowiedniej ceny. Problem polega na tym, że gdybym chciał to zrobić, moglibyśmy zagłębiać się w nieskończoność w podziały pomiędzy kategoriami. „Słuchawki do sportu” co innego bowiem znaczą dla rowerzysty, osoby uprawiającej wspinaczkę górską czy kulturysty. Jeżeli natomiast wrzuciłbym tu „słuchawki do jazdy na rowerze”, to zaraz ktoś mógłby powiedzieć, że przecież do kolarstwa szosowego potrzebuje innych, a do jazdy off road – innych. Podziały można mnożyć w nieskończoność, co tylko zamgliłoby finalny obraz i dało 1500 kategorii odpowiedzi, z których większość pozostałaby pusta. I tak, ankieta nie miała żadnych mechanizmów self-checkingowych, więc jeżeli ktoś kupuje słuchawki za 100 zł spokojnie mógł zaznaczyć kategorię >2000 zł. Tu jednak mam wiarę w was, czytelników, że zaznaczaliście odpowiedzi zgodnie z prawdą :)

Skoro mamy to wyjaśnione, czas odpowiedzieć na pytanie

Ile na słuchawki wydają czytelnicy Antyweb?

Jestem bardzo zadowolony z liczby odpowiedzi – 976 osób zdecydowało się na udział w ankiecie. Rozkład wyników pokazał, że zakresy cenowe były poprawnie ułożone. Oto wyniki: