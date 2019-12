Tego jeszcze nie widziałem. Oto Slack działający na Windows 3.1

Yeo Kheng Meng oraz Subhransu postanowili stworzyć działającego Slacka dla Windows 3.1 (a dokładniej dla Windows For Workgrops 3.11). System ten został wydany w 1993 roku jako pierwszy, na którym można zainstalować wsparcie dla protokołu TCP/IP (co jest wręcz wymagane, aby móc uruchomić połączenie sieciowe). Stworzenie działającego Slacka było pewnym wyzwaniem, gdyż deweloper ma dostęp jedynie do bardzo prostych API. Co więcej, na Windows 3.1 trudno jest stworzyć dobrze działającą aplikację 16-bitową.

Panowie musieli doszkolić się w zakresie tworzenia aplikacji na Windows 3.1. Zakupili nawet książkę „Programming Windows 3.1” Charlesa Petzolda, która stanowi biblię tworzenia dobrych programów na tę platformę. Całkiem sporym ułatwieniem jest to, że sporo nowoczesnych API Windows jest bardzo podobnych do tych znacznie starszych. Należało uważać definiując wielkości buforów oraz pamiętać o tym, że wsparcie jedynie dla C89 oznacza, że niektórych bibliotek nie można zastosować od razu. A to oznacza, że wiele pracy trzeba wykonać „ręcznie”.

Jeszcze większym wyzwaniem była alokacja pamięci. W przypadku Slacka była to trudność szczególna jednak i tą udało się „przeskoczyć”. Ponadto, należało zająć się możliwymi problemami z obsługą bezpiecznego protokołu HTTPS, parsowaniem JSON, a następnie przejść do testów. Szczególnie w tym przypadku warto było rzetelnie i szczególnie podejść do kwestii testowania zaimplementowanych funkcjonalności – Slack przecież nie był stworzony z myślą o tej platformie. Jej specyfika dodatkowo powoduje, że może dojść do pewnych niekompatybilności – należało więc zadbać o jak najwyższą zgodność programu z systemem i protokołem Slack.

Nie jest najpiękniejszy, nie jest może najbardziej funkcjonalny – ale się udało. Stworzono klienta Slack na Windows 3.1!

Jako sprzęt, wykorzystano starego Thinkpada 390e, aby odpalił Windows 3.1. Zastosowano to urządzenie z powodu jego sprzętowej zgodności ze starą platformą Microsoftu. Do weryfikacji funkcjonalności stworzonego programu wykorzystano komputer Mac z klientem stworzonym z myślą o platformie macOS w najnowszej wersji. Deweloperów żądnych informacji bezpośrednio o kodzie odsyłam do witryny projektu na Github.

Można? Można. Jak widać, Slack w bardzo ograniczonej wersji działa na Windows 3.1 – pozwala na prostą komunikację. I choć raczej nikt nie myśli o tym produkcie jak o poważnej alternatywie dla oficjalnego klienta… mimo wszystko można pogratulować autorom projektu – wiedzy, umiejętności i samozaparcia.