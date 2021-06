Sklepy internetowe rosną jak grzyby po deszczu, ale wiele równie szybko co się pojawia – kończy działalność

Zakupy przez internet dla wielu stały się codziennością. Sam należę do grona, które — poza wizytami w warzywniaku i dyskoncie spożywczym — właściwie wszystko inne zamawia w sieci, najchętniej do okolicznego automatu na paczki. Pandemia pchnęła wielu by zrobili ten pierwszy krok i… spodobało im się, ale szczerze mówiąc – sam w temacie nie zmieniłem przyzwyczajeń. Mimo wszystko czytając najnowszy raport ExpertSender dotyczący sklepów internetowych w Polsce jestem… odrobinę zaskoczony. Wynika z niego, że od trzech lat takich inicjatyw przybywa, ale ponad połowa ma problemy finansowe.