Koniec z czytnikami na pleckach

Na pojawienie się skanerów linii papilarnych bezpośrednio w wyświetlaczach musieliśmy naprawdę długo poczekać. Pierwsze informacje na ich temat pojawiły się już kilka lat temu, ale ich dopracowanie zajęło sporo czasu i w sumie dopiero teraz możemy określić je mianem dopracowanej technologii. W tym wszystkim nie zabrakło też kontrowersyjnych problemów. W przypadku czytników z Galaxy S10 i Note 10 możliwe było ich oszukanie za pomocą tylko folii ochronnej na panel, ponieważ wtedy każdy mógł uzyskać dostęp do urządzenia. Na szczęście firma to naprawiła.

Do tej pory ich stosowanie ograniczone było tylko do droższych modeli z ekranami OLED. Na szczęście to się zmienia i teraz większy nacisk będzie kładziony na rozwój tych skanerów dla paneli LCD. W ten sposób możliwe stanie się implementowanie czytników w wyświetlaczach telefonów z niskiej i średniej półki. Więcej na ten temat powiedział CEO jednego z dostawców takich rozwiązań, Goodix Technologies z Chin. Zhang Fan podkreślił, że udało się jej firmie opracować technologię produkcji skanerów do paneli LCD i będą one jedną z najważniejszych nowości w telefonach w 2020 roku zaraz obok 5G.

Mam nadzieję, że wkrótce poznamy nowe budżetowce, które będą mogły pochwalić się skanerem w ekranach. Obecnie te najtańsze sprzęty oferują wyłącznie system rozpoznawania twarzy. Niestety, opiera się on wyłącznie na przedniej kamerce bez dodatkowych czujników, przez co trudno mówić o dobrym poziomie zabezpieczeń. Myślę, że pojawienie się skanerów w ekranie ma szansę pomóc w tym obszarze.

Szczególnie w drugiej połowie 2020 roku możemy liczyć na ciekawe nowości z takimi skanerami w niskich cenach. Nareszcie.

źródło: xda-developers