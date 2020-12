Jeszcze jeden powód mniej, by nie używać najbezpieczniejszego komunikatora – Signal

Signal to jeden z tych produktów, o którym słyszało wielu, a korzysta z niego… tak naprawdę garstka użytkowników. Ci którzy próbowali przed laty zostali skutecznie odstraszeni dość kłopotliwym podejściem. Nie każdy chciał podawać numer telefonu — i 2020 przyniósł nowość na którą użytkownicy czekali. Signal nie potrzebuje już numerów telefonów naszych rozmówców. Ponadto komunikator nareszcie doczekał się też przenoszenia historii rozmów. Bo, przypominam, ze względu na szyfrowanie i brak przesyłania naszych danych na zewnętrzne serwery, to nie jest tak, że danymi do aplikacji zalogujemy się wszędzie – i będziemy mieć wszystkie informacje zsynchronizowane, jak w przypadku najpopularniejszych produktów na rynku.

Dbanie o bezpieczeństwo to także powód, dla którego pewne nowości i funkcje docierają tam znacznie później niż wszyscy by się tego spodziewali. Jednym z nich bez wątpienia pozostaje kwestia połączeń wideo — bezpiecznych i bezproblemowych. Ale lepiej późno niż później. Teraz komunikator Signal doczekał się szyfrowanych (end-to-end) grupowych połączeń wideo!

Grupowe rozmowy wideo w komunikatorze Signal już dostępne!

Po wielu miesiącach beta testów, grupowe rozmowy wideo w komunikatorze Signal nareszcie doczekały się finalnej wersji która trafia do wszystkich użytkowników platformy. Dla tych którzy korzystają z rozwiązań konkurencji — nic nowego. Dla użytkowników Signal — kompletna nowość, dopracowana i skuteczna. Jeżeli myślicie o tym, by przesiąść się tam służbowo i zastąpić większe spotkania z Google Meets, Zooma i spółki — to nie mam dla was najlepszych wiadomości. Na ten moment w spotkaniach wideo za pośrednictwem Signal może wziąć maksymalnie pięcioro użytkowników, ale twórcy już teraz obiecują że pracują nad tym, by wkrótce limit ten został powiększony.