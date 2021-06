Scarlet Nexus – recenzja. Przyjemny slasher, odpychający światem rodem sprzed dwóch generacji

Scarlet Nexus zabiera nas do fikcyjnego świata, dokładniej do kraju New Himuka. Regularnie zostaje on najeżdżany przez istoty nazywane Innymi. Dzięki wyspecjalizowanej armii (której nasi bohaterowie są członkami), udaje się zachować względny spokój. Szybka reakcja jest tutaj kluczowa, a dzięki specjalnym mocom bohaterów – potyczki te wcale nie są tak trudne, jak można by się tego spodziewać. Opowieść ta przedstawia dwóch bohaterów: Yuito Sumeragi oraz Kasane Randall. I mimo że to wciąż ta sama historia, to obserwujemy ją z różnych perspektyw. Mam wrażenie, że nie ważne co napiszę o fabule – może zepsuć odbiór zabawy potencjalnym graczom. Bowiem cała oś fabularna jest dość zagmatwana, pełna relacji, powiązań i… regularnie dokładanych nowych postaci. Aby się w tym wszystkim nie pogubić, w menu gry znajdziemy solidne kompendium.

Jeżeli porwie was pierwsza część opowieści widzianej przez jedną ze stron – to prawdopodobnie z przyjemnością ją dopełnicie drugą połową. Dla mnie, szczerze mówiąc, nie była ona aż tak dobra, by nie było mi szkoda dwudziestu godzin robienia tego samego… ale właśnie – to wszystko związane jest bezpośrednio z samą rozgrywką.