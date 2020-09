Równocześnie najnowsze piekarniki będą w stanie przygotowywać wiele potraw równocześnie, każda na swój sposób i z zapewnieniem, że poszczególne zapachy zostaną na swoich poziomach. Chcesz upiec ciasto i pieczeń mięsną równocześnie? Nie ma problemu.

Skoro design to nie można zapomnieć o przepięknej szafie AirDresser, która była jednym z ważniejszy produktów w trakcie całego pokazu. O niej pisałem niedawno, więc jeśli jesteś zainteresowany co to jest i jak działa zapraszam Cię do poniższego artykułu. W trakcie całego pokazu na każdym kroku zaznaczano jak wiele uwagi przykłada się nie tylko do tego, aby dany sprzęt był dobry w tym co robi, ale również do wyglądu, aby cieszył nasze oko za każdym razem gdy na niego patrzymy.

Samsung Life Unstoppable to również rozrywka

Dużo mówiło się o telewizorach, jednak to nie one były gwoździem programu. Był nim The Premiere, który właśnie dzisiaj miał swoją globalną prezentację. Jest to wyjątkowy projektor o kompaktowych rozmiarach dzięki którym bez problemu zmieści się w mieszkaniu. Trzeba mieć jednak kawał ściany ponieważ oferować będzie on obraz 4k o przekątnej 120 i 130 cali w zależności od wybranego wariantu. Dodatkowo The Premiere jest pierwszym na świecie projektorem, który otrzymał certyfikat HDR10+! The Premiere posiada również wbudowany głośnik niskotonowy zapewniający dźwięk przestrzenny Acousting Beam. Projektor będzie dostępny jeszcze w tym roku w Europie, ale niestety nie w Polsce.