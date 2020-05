Komputery kwantowe czeka jeszcze długa droga zanim trafią z wyspecjalizowanych laboratoriów do obudów domowych pecetów. Póki co taką maszynę stworzyło tylko kilka firm, w tym Google. Nie znaczy to jednak, że już dziś nie możemy korzystać z najważniejszego elementu tegoż typu komputera, czyli możliwości generowania liczb prawdziwie losowych. Jak? Na przykład kupując telefon Samsunga. Koreańska firma i tamtejszy operator SK Telecom wzięły bowiem bazę, jaką był Galaxy A71 i dodały do niego czip którego praca opiera się właśnie na mechanice kwantowej. Tak powstał Samsung Galaxy A Quantum.

Co potrafi kwantowy telefon i w jaki sposób działa?

W telegraficznym skrócie – komputer kwantowy zbudowany jest na mechanice zwanej superpozycją kwantową, pozwalającej jednej cząsteczce być de facto więcej niż jednym stanie na raz, dopóki nie zostanie dokonany pomiar. Dokładnie na tym opiera się działanie czipu w nowym Samsungu. Zawiera on źródło fotonów (diodę LED) oraz matrycę CMOS, która jest w stanie je wykryć. Bazując na założeniach fizyki klasycznej – liczba fotonów docierających do sensora powinna być za każdym razem taka sama. Jednak jako że mówimy o skali mikro – nie jest. W ten sposób czip potrafi za każdym razem wygenerować liczbę prawdziwie losową, a nie tak jak klasyczne komputery – pseudolosową.

Liczby pseudolosowe były jednym ze słabszych punktów algorytmów szyfrujących od lat. Wiedząc, jak działa ich generator, można było wygenerować klucz i złamać szyfr. W przypadku liczby wygenerowanej przez układ kwantowy nie ma szans na powtórzenie wyniku obserwacji, więc klucze stworzone z jego pomocą są praktycznie niemożliwe do złamania. Co ciekawe, operator SK Telecom ma już usługi, pozwalające wykorzystać nowe możliwości telefonu, w postaci systemu mobilnych płatności czy autoryzacji użytkownika.

Ze względu właśnie na to, że z nowych funkcji Galaxy A Quantum można skorzystać wyłącznie w Korei, jest bardzo niewielka szansa, że zadebiutuje on na arenie międzynarodowej. Nie oznacza to jednak, że technologia ta nie trafi w przyszłości do innych urządzeń. Myślicie, że upowszechnienie się kwantowych modułów pozwoli choć trochę podnieść poziom naszego cyberbezpieczeństwa?

Źródło: PhoneArena