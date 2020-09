Jestem mocno zaciekawiony QLED-em Q90T od Samsunga i to może być niezły pomysł na telewizor do nowej konsoli

Zarówno gry, ale i przecież filmy czy seriale to oprócz obrazu również dźwięk. I jeśli ktoś nie chce inwestować w soundbara czy inny dodatkowy sprzęt audio, to oczekuje od telewizora odpowiednio dobrego dźwięku. Tegoroczne QLED-y to takie bajery dźwiękowe, jak Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA), Funkcja Adaptacji Dźwięku+, która według zapewnień producenta ma dostarczyć jeszcze bardziej rzeczywiste odczucia audio przez automatyczne dopasowanie dźwięku do rodzaju treści. Jest też Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) – nie miałem nigdy okazji tego testować, ale podobno dźwięk podąża wtedy za akcją, którą widzimy na ekranie. Polega to na tym, że w nowych QLED-ach na 2020 rok zaprojektowano od nowa system rozmieszczenia głośników, co pozwala telewizorowi przekazywać dźwięk do konkretnych membran i wywoływać w widzu uczucie dochodzenia audio z różnych części telewizora.

Ciekawie wygląda również wspomniana wyżej funkcja adaptacji dźwięku – producent obiecuje, że telewizor w jakiś sposób sam oceni treść wyświetlaną na ekranie i dopasuje do niej dźwięk, na przykład sprawiając, że dialogi będą bardziej wyraziste. Idealnie by było, gdyby ta funkcja działała sprawnie z polskimi filmami, bo tam nigdy nic przecież nie słychać.

Wielokrotnie pisałem o tym, że Tizen to moim zdaniem najlepszy system operacyjny w telewizorach i fajnie, że Samsung wprowadza tam jeszcze więcej nowości. Na pewno zauważyliście, że w czasie pandemii Koronawirusa, trenerzy personalni przenieśli swoje treningi do sieci. Moim zdaniem to super pomysł, który nauczył też wszystkich, że niektóre rzeczy można robić też zdalnie. I też fajnie, że Samsung widzi trend i proponuje swoje rozwiązania, która mogą ułatwić takie właśnie treningi.

Dzięki Multi View ekran telewizora podzielimy na dwie części – na jednej z nich możemy np. odpalić trening z YouTube, a na drugiej ekran swojego urządzenia mobilnego. Jeśli włączymy kamerę w smartfonie i odpowiednio go ustawimy, zyskamy podgląd na nasze ruchy bez odrywania wzroku od telewizora – ramię w ramię z instruktorem. Dla większego komfortu można dowolnie dopasować rozmiar obu okien, skorzystać z opcji obraz w obrazie (PIP) czy zmienić orientację.

– czytamy w informacji prasowej Samsunga.

Nie wiem czy będę z tego korzystał, ale zawsze doceniałem Tizena za sprawne połączenie ze smartfonem (najlepiej działało to oczywiście z Samsungami). I tak, korzystałem z możliwości przerzucenia na telewizor obrazu z pulpitu czy aplikacji telefonu. Podobno dzięki funkcji Dotknij i Wyświetl działa to teraz jeszcze lepiej.