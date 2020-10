Jeszcze nie tak dawno była moda na “nie posiadanie telewizora” zupełnie niezrozumiała bo w końcu posiadanie telewizora nie oznacza, że oglądamy telewizję. W tych czasach telewizor pełni zupełnie inną funkcję. Jest to narzędzie do konsumpcji treści wideo z aplikacji VOD czy ogólnie rozumianego internetu. To również narzędzie do grania. I tak też u mnie wygląda współpraca z telewizorem. Od czasu do czasu obejrzę program publicystyczny czy wiadomości, natomiast 90% czasu to streaming, wideo oraz gry. I przez ten pryzmat oceniam to co oferuje 75 calowy Samsung 8K.

Na początku jednak słowo o wyglądzie samego telewizora. Moda z bezramkowych telefonów nie ominęła również TV, ale tutaj przy 75 calach robi to gigantycznie większe wrażenie. Ramek w Samsungu Q950TS praktycznie nie widać (stosunek powierzchni ekranu do całej powierzchni telewizora to 99%). Oglądając filmy mamy wrażenie, że telewior ich praktycznie nie posiada. Obraz dociągnięty jest maksymalnie jak to jest możliwe do krawędzi telewizora. I uwierzcie mi przy 75 calach i materiałach w 4k chociażby od Netflixa robi to piorunujące wrażenie. O tym, że elektronika wyciągnięta jest poza ekran i umieszczona w osobnym urządzeniu (dzięki technologii światłowodowej, wszystkie porty i zasilanie zostały przeniesione na dodatkowy moduł) nie muszę pisać bo to już chyba standard w dużych Samsungach. Dzięki temu jednak wieszając TV na ścianie mamy wrażenie jakbyśmy patrzyli na super cienki ekran a nie telewizor.

Jak wiadomo człowiek szybko przyzwyczaja się do “opakowania” jakim jest wygląd zewnętrzny elektroniki. Najbardziej liczy się jednak to co jest w środku. Dla mnie priorytetem w telewizorze jest: jakość obrazu, smart TV i wsparcie dla aplikacji VOD, oraz ogólnie rozumiana funkcjonalność i użyteczność.

Jakość obrazu okiem amatora