Samsung Jet udowadnia, że odkurzanie może być wygodne

Nie bez znaczenia pozostaje także czas pracy na jednym ładowaniu. Brak kabli niesie za sobą dużą wygodę, ale wiąże się także z pułapką w którą można wpaść wybierając produkt niskiej jakości. Mam tu na myśli, oczywiście, kwestię czasu pracy na jednym ładowaniu — o poziomie naładowania poinformuje nas wyświetlacz LED, który podpowie że czas na przerwę i podładowanie urządzenia. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet zaoferuje nawet do sześćdziesiąt minut nieprzerwanej pracy, co prawdopodobnie wystarczy na kompleksowe wysprzątanie mieszkania i średniej wielkości domu: wygodnie i bez zbędnego pośpiechu. Ponadto warto też pamiętać o oferowanej przez producenta dodatkowej stacji ładującej, która nie tylko zadba o to by odkurzacz zawsze był naładowany i gotowy do pracy, ale także pełni rolę stojaka na akcesoria. W wygodny sposób pozwala zamieścić m.in. wszystkie dodatkowe szczotki, ale nie tylko! Stacja dokująca do odkurzacza Samsung Jet zadba także o ładowanie dodatkowego, wymiennego, akumulatora – co pozwoli w sumie nawet na dwie godziny nieprzerwanej pracy. W sam raz by zajrzeć do garażu i odkurzyć wszelkie zakamarki w samochodach!

Sama konstrukcja odkurzacza Samsung Jet zasługuje na pochwałę — bo pomijając przykuwający oko wygląd, jest na tyle przemyślaną konstrukcją, że powinna zapewnić wygodną pracę wszystkim użytkownikom. Sprzęt jest poręczny i lekki — waży raptem ok. 2,7 kilograma, a przy tym pracuje generując na tyle ciche dźwięki, że można z niego korzystać nawet podczas ciszy nocnej bez przeszkadzania sąsiadom. Poza tym teleskopową rurę można dopasować do wzrostu użytkownika. Dużym plusem sprzętu jest także możliwość łatwego opróżniania i dbania o higienę pojemnika dzięki wsparciu stacji czyszczącej Clean Station. Wystarczy odłączyć pojemnik, umieścić go na stacji — a ona automatycznie usunie jego zawartość!