Samsung Galaxy Buds Live jako codzienne słuchawki? Świetnie sprawdzą się w tej roli

Słuchawki, które wyglądają jak…fasolki

Już podczas oficjalnej prezentacji, Samsung Galaxy Buds Live wzbudziły ogromne zainteresowanie ze względu na swój niecodzienny kształt. I chyba na zawsze zapiszą się jako słuchawki z najbardziej oryginalnym wyglądem i konstrukcją – jednak na tyle uniwersalną, że błyskawicznie i komfortowo dopasowują się do kształtu ucha odcinając od zewnętrznego świata.

Samsung Galaxy Buds Live to słuchawki douszne, a nie dokanałowe – więc jeśli ktoś czuje dyskomfort podczas umieszczania wewnątrz ucha silikonowej końcówki, może odetchnąć z ulgą. Mimo tego, że konstrukcja na pierwszy rzut oka wygląda na niestabilną, to trzyma się w uchu dobrze i pewnie, jest też wygodna nawet po dłuższym czasie użytkowania. Słuchawki dostępne są w aż czterech kolorach, więc bez problemu dopasujecie je do swoich preferencji – miedziane, niebieskie, czarne i białe, więc nie ma nudy.

ANC, czyli wycisz szum

Słuchawki dzięki swojej konstrukcji posiadają tak zwaną pasywną redukcję hałasu, co osiąga się odpowiednim dopasowaniem sprzętu do ucha, przez co dźwięk z zewnątrz jest w pewnym stopniu izolowany. Dodatkowo Galaxy Buds Live posiadają aktywną redukcję szumów (ANC), która za pomocą mikrofonów analizuje otoczenie i ucina częstotliwość hałasu. Efekt słychać od razu – wystarczy stanąć obok ruchliwej ulicy, włączyć ANC i cieszyć się jak nagle szum silników samochodów i opon toczących się po asfalcie znika. Galaxy Buds Live nieźle radzą sobie również z jednostajnym dźwiękiem wentylacji i klimatyzacji, co może okazać się wręcz zbawienne podczas pracy biurowej w upalne dni.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds Live działają na jednym ładowaniu około 6 godzin, nie oznacza to jednak, że powinniście nastawiać się jedynie na taki czas pracy. W zestawie znajdziecie też specjalne, niewielkie i zgrabne etui ładujące, które sprawi, że całkowity czas działania słuchawek wyniesie ponad 20 godzin. Kilka minut ładowania Galaxy Buds Live w etui wystarczy natomiast, by słuchać muzyki przez kolejnych kilkadziesiąt minut.

Warto dodać, że wspomniane etui ładowane jest bezprzewodowo – z jednej strony możecie je po prostu położyć na ładowarce indukcyjnej, z drugiej skorzystać z bezprzewodowego ładowania zwrotnego dostępnego w smartfonach Samsunga. Wystarczy, że umieścicie „opakowanie” na pleckach telefonu, by ten przekazał mu energię ze swojej baterii. Bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie kiedy jesteście w podróży i nie macie akurat dostępu do gniazdka, a wiecie, że bateria w etui ładującym słuchawki jest na wyczerpaniu.