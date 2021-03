Samsung prezentuje nowe smartfony z serii Galaxy A. Mają lepsze aparaty, ekrany i wiele nowych funkcji

Czy nowe smartfony z serii Galaxy A podbiją rynek?

Pierwsze, co wyraźnie rzuca się w oczy, kiedy patrzy się na nowe urządzenia od Samsunga, to design. Jako żywo przypominają one Galaxy S20 FE i wyraźnie jest to też sposób tworzenia smartfonów, z którego Samsung w najbliższym czasie będzie korzystał. Mamy tu zaoblone krawędzie, pastelowe kolory, sporą wyspę, w której mieszczą się równo ułożone aparaty, a z przodu patrzy na nas pojedyncza kamerka do selfie. Trzeba też zauważyć, że na pierwszy rzut oka telefony są od siebie nierozróżnialne. A52 i A52 5G nie różnią się od siebie z zewnątrz wcale, a A72 odróżnia od nich jedynie większy rozmiar.