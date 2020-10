Takie naklejki na elektronice powinny być standardem. Zwłaszcza tej „osobistej”

Naklejki informujące, gdy urządzenie stanie się zbyt ciepłe. Prosta rzecz, która pozwoli zadbać o zdrowie użytkowników

Wybuchające urządzenia, wbrew temu w co wierzy większość użytkowników, nie zakończyły się po zdjęciu z rynku modelu Samsung Galaxy Note 7. Regularnie zdarzają się wadliwe sprzęty, które robią buuum i stają w płomieniach, narażając przy tym zdrowie (a czasem nawet życie) ich użytkowników. Wybuchają smartfony, tablety, hulajnogi, zegarki, a nawet słuchawki. Wszystkie z wymienionych sprzętów można uznać za osobiste i najlepiej byłoby, gdyby żaden z przedmiotów nie stwarzał zagrożenia zdrowia/życia. Ale jeżeli już mam wybierać, to chyba lepiej żeby wybuchał tablet, niż włożone w uszy słuchawki. Niemniej wypadki się zdarzają, a okazuje się, że na rynku są gadżety które mogłyby pomóc uchronić przed takimi wypadkami uważniejszych użytkowników. Chodzi o naklejki (stworzone z myślą o brytyjskich gniazdkach) ze specjalnymi oznaczeniami. Naniesione na nich kropki zmieniają kolory — z różowego na czerwony, gdy temperatura przekroczy 52 stopnie Celsjusza. To rozwiązanie stosunkowo tanie (20 sztuk takich naklejek to koszt około 70 PLN), a potencjalnie może pozwolić uchronić nas przed poparzeniami czy większymi szkodami. Nie dalej niż kilka miesięcy temu głośno było o wybuchu hulajnogi w mieszkaniu, który wyrządził niemałe szkody — i kto wie. Może gdyby jej właściciele mieli taką naklejkę, zwróciliby uwagę że coś jest nie tak i mieliby szansę zareagować.

Producent wspomnianych naklejek, firma Safe Connect, na w swojej ofercie cały szereg rozmaitych produktów stawiających na bezpieczeństwo, ale to właśnie te idealne w swojej prostocie naklejki wydają się najciekawszym gadżetem. Nie wyobrażam sobie by jakikolwiek producent elektroniki zamieścił je w pudełku (bo to niejako przyznanie się do tego, że coś tu może pójść nie tak), ale kto wie. Może wkrótce będą one powszechnie dostępne?

