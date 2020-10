V-Speed sp. z o.o. ponownie wygrał w tym roku przetarg na stworzenie narzędzia do badania jakości i prędkości internetu stacjonarnego, którego wyniki mogą być podstawą do reklamacji, jeśli dany dostawca nie wywiązuje się z deklarowanych w umowie prędkości.

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Jeżeli za pomocą certyfikowanego mechanizmu wykazane zostaną odstępstwa od umownych prędkości, konsumenci będą mieli podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Na tym polega przewaga mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE nad dostępnymi w sieci narzędziami pomiarowymi.

Zanim jednak ponownie narzędzie to uzyska niezbędny do tego certyfikat UKE, zostało ono udostępnione do testów, by wyłapać w nim jeszcze ewentualne błędy czy wdrożyć poprawki. Testy potrwają do 2 listopada, każdy chętny może wziąć w nich udział.

Nowa wersja narzędzie niesie ze sobą kilka nowości, między innymi są to:

podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s

zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (Windows i mac OS)

wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych

wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym

wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu

Aby wziąć udział w testach czy zwyczajnie sprawdzić narzędzie w działaniu, wystarczy wejść na stronę https://beta.pro.speedtest.pl/, założyć konto, które jest niezbędne do skorzystania z aplikacji, gdyż loginem jest token, widoczny na stronie po zalogowaniu.

Do pobrania są dwie wersje aplikacji, na Windowsa i mac OS i wyniki tych wersji będą służyły do certyfikowanych pomiarów. Jest też wersja przeglądarkowa, jak i mobilna na smartfony z Androidem i iOS na pokładzie, jednak wyniki z ich pomiarów będą miały jedynie charakter informacyjny i nie będą mogły stanowić podstawy do reklamacji.

Po zalogowaniu się do dektopowej wersji, aplikacja przed przystąpieniem do testów sprawdzi środowisko testowe i na koniec poinformuje o niezbędnych poprawkach przed wykonaniem właściwego testu.

A więc wymagane jest połączenie sieciowe kablem Ethernet – router –> testowe urządzenie, nie może z tego połączenia korzystać więcej niż jedno urządzenie, no i pomiar certyfikowany dotyczyć będzie internetu stacjonarnego, gdy narzędzie wykryje internet mobilny nie zaliczy go do certyfikowanego testu.

Dzięki aplikacji na komputery stacjonarne konsument może sprawdzić prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia w przypadku swojej usługi stacjonarnego internetu. W odróżnieniu od innych dostępnych w sieci narzędzi aplikacja pozwoli na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje w jakich warunkach był realizowany. Aplikacja sprawdzi m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

W wynikach testów możecie sprawdzić cały szereg parametrów, które narzędzie wyłapało podczas testu. Między innymi średnie obciążenie CPU i pamięci RAM przed rozpoczęciem pomiaru czy w trakcie, czy połączenie jest udostępniane, wersje sterowników interfejsu sieciowego, z jakiego procesora korzystamy, dysku czy wersji systemu. Ale też listę aktywnych procesów i uruchomionych usług w systemie podczas testu oraz czy nie korzystamy z usług do limitowania prędkości połączenia. Lista jest naprawdę długa, ale trudno się dziwić, skoro przeznaczenie narzędzia jest tak sprofilowane.

Co z dotychczasowym narzędziem? Jeśli na dziś chcecie sprawdzić swojego dostawcę i porównać wyniki z tymi deklarowanymi na umowie, musicie jeszcze skorzystać ze starszej wersji PRO Speed Test, dostępnej pod adresem https://pro.speedtest.pl. Dostępne ono będzie jeszcze do 30 listopada. Testy nowej wersji potrwają do 2 listopada, po ich ukończeniu UKE wyda decyzję o przyznaniu bądź nie certyfikatu.

Źródło: UKE.