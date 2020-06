12 kolejek, po dziewięć meczów w każdej. W sumie: od groma emocji, które widzowie śledzić będą mogli nie tylko na kanale Polsat Sport (tam emitowanych będzie sześć meczów każdej kolejki), ale także na platformie IPLA, w którym obejrzeć będzie można wszystkie spotkania. Jak to wygląda cenowo? Wszystkie mecze które będą na Polsat Sport, również będziemy mogli zobaczyć na IPLA — i za dostęp do każdego z nich zapłacimy 5 PLN. Istnieje również opcja wykupienia pakietu IPLA Sport, który kosztuje 20 PLN (a dla klientów sieci Plus nawet o połowę taniej). Wszystkie mecze na wyłączność dla platformy IPLA dostępne będą za darmo — zaś dla użytkowników IPLA SPORT bez reklam.

Pakiet IPLA SPORT w cenie 20 zł gwarantuje przez 30 dni dostęp do 12 najlepszych kanałów sportowych, m.in. Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Eurosport 1, Eurosport 2 oraz rozgrywek takich jak Totolotek Puchar Polski, Fortuna 1. Liga czy gal MMA. Sportowe transmisje dostępne są w jakości HD na www.ipla.pl oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV.

— czytamy w oficjalnej informacji prasowej.

Mecze ligi Fortuna 1. w IPLA – pełny harmonogram

23. kolejka

Puszcza Niepołomice – Chojniczanka Chojnice 2 czerwca, 16:00 – wyłącznie w IPLI

Stomil Olsztyn – Chrobry Głogów – 2 czerwca, 18:00 – wyłącznie w IPLI

GKS Bełchatów – Sandecja Nowy Sącz – 2 czerwca, 18:10

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wigry Suwałki – 2 czerwca, 20:00 – wyłącznie w IPLI

Miedź Legnica – Stal Mielec – 2 czerwca, 20:40

GKS 1962 Jastrzębie – Warta Poznań – 3 czerwca, 18:10

Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała – 3 czerwca, 20:40

Radomiak Radom – Odra Opole – 4 czerwca, 18:10

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec – 4 czerwca, 20:40

24. kolejka

Wigry Suwałki – Miedź Legnica – 5 czerwca, 15:30 – wyłącznie w IPLI

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice – 5 czerwca, 17:40

Chrobry Głogów – GKS Bełchatów – 5 czerwca, 20:10

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Bruk-Bet Termalica Nieciecza – 6 czerwca, 12:40

Warta Poznań – Olimpia Grudziądz – 6 czerwca, 15:10

Zagłębie Sosnowiec – Stomil Olsztyn – 7 czerwca, 12:40

GKS Tychy – Chojniczanka Chojnice – 7 czerwca, 15:10

Sandecja Nowy Sącz – Radomiak Radom – 7 czerwca, 17:00 – wyłącznie w IPLI

Odra Opole – GKS 1962 Jastrzębie – 7 czerwca, 17:00 – wyłącznie w IPLI

25. kolejka

Puszcza Niepołomice – Wigry Suwałki – 12 czerwca, 15:30 – wyłącznie w IPLI

GKS 1962 Jastrzębie – Sandecja Nowy Sącz – 12 czerwca, 17:40

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała – 12 czerwca, 20:10

Radomiak Radom – Chrobry Głogów – 13 czerwca, 12:40

Odra Opole – Warta Poznań – 13 czerwca, 15:10

Stomil Olsztyn – Chojniczanka Chojnice – 13 czerwca, 17:00 – wyłącznie w IPLI

GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec – 13 czerwca, 17:40

GKS Tychy – Stal Mielec – 14 czerwca, 15:10

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Olimpia Grudziądz – 14 czerwca, 17:00 – wyłącznie w IPLI

26. kolejka

Chrobry Głogów – GKS 1962 Jastrzębie – 16 czerwca, 16:00 – wyłącznie w IPLI

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Puszcza Niepołomice – 16 czerwca, 18:10

Sandecja Nowy Sącz – Odra Opole – 16 czerwca, 20:40

GKS Bełchatów – Chojniczanka Chojnice – 17 czerwca, 18:00 – wyłącznie w IPLI

Warta Poznań – Bruk-Bet Termalica Nieciecza – 17 czerwca, 18:10

Olimpia Grudziądz – Miedź Legnica – 17 czerwca, 20:40

Zagłębie Sosnowiec – Radomiak Radom – 17 czerwca, 16:00 – wyłącznie w IPLI

Stal Mielec – Stomil Olsztyn – 18 czerwca, 18:10

Wigry Suwałki – GKS Tychy – 18 czerwca, 20:40

27. kolejka

Odra Opole – Chrobry Głogów – 19 czerwca, 20:10

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica Nieciecza – 20 czerwca, 12:40

Radomiak Radom – Chojniczanka Chojnice – 20 czerwca, 15:00 – wyłącznie w IPLI

Puszcza Niepołomice – Olimpia Grudziądz – 20 czerwca, 15:10

GKS 1962 Jastrzębie – Zagłębie Sosnowiec – 20 czerwca, 17:40

GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Biała – 21 czerwca, 12:40

Warta Poznań – Sandecja Nowy Sącz – 21 czerwca, 15:00 – wyłącznie w IPLI

GKS Bełchatów – Stal Mielec – 21 czerwca, 15:00 – wyłącznie w IPLI

Stomil Olsztyn – Wigry Suwałki – 21 czerwca, 15:10

Źródło: informacja prasowa